Актриса Лора Бэйли получила игровой «Оскар» за роль Эбби в The Last of Us: Part II

за роль Эбби в игреполучила статуэтку The Game Awards 2020 за лучшую актёрскую игру. Онлайн-трансляция церемонии вручения наград прошла на YouTube-канале премии.Актриса, озвучившая Мэри Джейн в, Надин Росс в серии, Кейт Диаз в серии, Рисе Кудзикава в, Рейн в дилогии, Катрин ви других популярных игровых персонажей, призналась, что является фанаткой, а потому хотела подарить игрокам те же эмоции, которые она испытала, когда играла в первую часть. Кроме того, Бэйли выразила слова благодарности своей коллеге Эшли Джонсон , сыгравшей Элли, которая также была среди претендентов на номинацию.В церемонии приняли участие и звёзды кино. В частности, Том Холланд , сыгравший Натана Дрейка в экранизации Uncharted, представил публике, подарившего свой голос данному персонажу в оригинале. Киану Ривз назвал лучшего режиссёра, не забыв упомянуть в своей речи лучшую игру наступающего десятилетия, а Кристофер Нолан раскрыл конверт с игрой года. В обоих случаях победила всё та же The Last of Us: Part II, собравшая в целом семь наград.В шоу также приняли участие Бри Ларсон Джон Дэвид Вашингтон и ещё один мастер озвучания