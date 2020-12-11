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Актриса Лора Бэйли получила игровой «Оскар» за роль Эбби в The Last of Us: Part II

11 декабря
2020 год

Новости кино >>
11 декабря 2020
Лора Бэйли за роль Эбби в игре The Last of Us: Part II получила статуэтку The Game Awards 2020 за лучшую актёрскую игру. Онлайн-трансляция церемонии вручения наград прошла на YouTube-канале премии.

Актриса, озвучившая Мэри Джейн в Spider-Man, Надин Росс в серии Uncharted, Кейт Диаз в серии Gears of War, Рисе Кудзикава в Persona 4, Рейн в дилогии BloodRayne, Катрин в Catherine и других популярных игровых персонажей, призналась, что является фанаткой The Last of Us, а потому хотела подарить игрокам те же эмоции, которые она испытала, когда играла в первую часть. Кроме того, Бэйли выразила слова благодарности своей коллеге Эшли Джонсон, сыгравшей Элли, которая также была среди претендентов на номинацию.


В церемонии приняли участие и звёзды кино. В частности, Том Холланд, сыгравший Натана Дрейка в экранизации Uncharted, представил публике Нолана Норта, подарившего свой голос данному персонажу в оригинале. Киану Ривз назвал лучшего режиссёра, не забыв упомянуть в своей речи лучшую игру наступающего десятилетия Cyberpunk 2077, а Кристофер Нолан раскрыл конверт с игрой года. В обоих случаях победила всё та же The Last of Us: Part II, собравшая в целом семь наград.

В шоу также приняли участие Бри Ларсон, Галь Гадот, Джон Дэвид Вашингтон и ещё один мастер озвучания Трой Бэйкер.
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Актриса Лора Бэйли получила игровой «Оскар» за роль Эбби в The Last of Us: Part II фотографии
Актриса Лора Бэйли получила игровой «Оскар» за роль Эбби в The Last of Us: Part II фотографии
Актриса Лора Бэйли получила игровой «Оскар» за роль Эбби в The Last of Us: Part II фотографии
Актриса Лора Бэйли получила игровой «Оскар» за роль Эбби в The Last of Us: Part II фотографии
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