Актриса Лора Бэйли получила игровой «Оскар» за роль Эбби в The Last of Us: Part II

Лора Бэйли
за роль Эбби в игре The Last of Us: Part II
получила статуэтку The Game Awards 2020
за лучшую актёрскую игру. Онлайн-трансляция церемонии вручения наград прошла на YouTube-канале
премии.
Актриса, озвучившая Мэри Джейн в Spider-Man
, Надин Росс в серии Uncharted
, Кейт Диаз в серии Gears of War
, Рисе Кудзикава в Persona 4
, Рейн в дилогии BloodRayne
, Катрин в Catherine
и других популярных игровых персонажей, призналась, что является фанаткой The Last of Us
, а потому хотела подарить игрокам те же эмоции, которые она испытала, когда играла в первую часть. Кроме того, Бэйли выразила слова благодарности своей коллеге Эшли Джонсон
, сыгравшей Элли, которая также была среди претендентов на номинацию.
В церемонии приняли участие и звёзды кино. В частности, Том Холланд
, сыгравший Натана Дрейка в экранизации Uncharted, представил публике Нолана Норта
, подарившего свой голос данному персонажу в оригинале. Киану Ривз
назвал лучшего режиссёра, не забыв упомянуть в своей речи лучшую игру наступающего десятилетия Cyberpunk 2077
, а Кристофер Нолан
раскрыл конверт с игрой года. В обоих случаях победила всё та же The Last of Us: Part II, собравшая в целом семь наград.
В шоу также приняли участие Бри Ларсон
, Галь Гадот
, Джон Дэвид Вашингтон
и ещё один мастер озвучания Трой Бэйкер
.
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