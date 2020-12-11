Хавьер Бардем познакомится с новой «Русалочкой»

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Актриса Лора Бэйли получила игровой «Оскар» за роль Эбби в The Last of Us: Part II

11 декабря

Не стало режиссёра Ким Ки Дука

Выдающийся южнокорейский кинематографист не дожил неделю до своего 60-летия из-за коронавируса.