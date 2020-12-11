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Хавьер Бардем познакомится с новой «Русалочкой»

11 декабря
2020 год

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11 декабря 2020
Хавьер Бардем сыграет царя Тритона в полнометражной игровой версии диснеевского мультфильма «Русалочка». Об этом сообщается на официальной странице Walt Disney Studios в социальной сети Facebook.

Хавьер Бардем познакомится с новой «Русалочкой»
фото: facebook.com

В образе Ариэль предстанет Холли Бэйли. Компанию ей и Бардему составят Джона Хауэр-Кинг, Мелисса Маккарти, Джейкоб Тремблэ, Аквафина и Давиид Диггз.

Ленту поставит Роб Маршалл. В картине можно будет услышать мелодии из классического мультфильма, а также новую музыку Алана Менкена и Лин-Мануэля Миранды.
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