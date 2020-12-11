Хавьер Бардем познакомится с новой «Русалочкой»

Хавьер Бардем
сыграет царя Тритона в полнометражной игровой версии диснеевского мультфильма «Русалочка
». Об этом сообщается на официальной странице Walt Disney Studios в социальной сети Facebook
.
В образе Ариэль предстанет Холли Бэйли
. Компанию ей и Бардему составят Джона Хауэр-Кинг
, Мелисса Маккарти
, Джейкоб Тремблэ
, Аквафина
и Давиид Диггз
.
Ленту поставит Роб Маршалл
. В картине можно будет услышать мелодии из классического мультфильма, а также новую музыку Алана Менкена
и Лин-Мануэля Миранды
.
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