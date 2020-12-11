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Брюс Кэмпбелл предстал в образе Эша в трейлере новой игры по «Зловещим мертвецам»

11 декабря
2020 год

Новости кино >>
11 декабря 2020
На онлайн-церемонии вручения премии The Game Awards 2020 потенциальным игрокам представили новую игру по мотивам культовой хоррор-серии «Зловещие мертвецы».



В кадре дебютного трейлера Evil Dead: The Game можно увидеть Эша в исполнении Брюса Кэмпбелла, да и голос его тоже звучит. В ролике также присутствует Келли Максвелл из «Эша против Зловещих мертвецов» в исполнении Даны ДеЛоренцо (автомобиль из сериала прилагается). Похоже, именно про данную игру говорил Кэмпбелл пару лет назад после закрытия телешоу.

За производство онлайнового экшна отвечают студии Boss Team Games и Saber Interactive. Игроков ожидают кооператив, режим PvP и много всевозможной нечисти, которую можно будет косить бензопилой, двустволкой и другим оружием.

Брюс Кэмпбелл предстал в образе Эша в трейлере новой игры по «Зловещим мертвецам»

Evil Dead: The Game поступит в продажу в 2021-м и будет доступна на всех актуальных платформах: РС, PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.

На счету «Зловещих мертвецов» уже есть пять игр, первая из них вышла аж в 1984 году, а последняя — Army of Darkness — в 2011-м.
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Брюс Кэмпбелл предстал в образе Эша в трейлере новой игры по «Зловещим мертвецам» фотографии
Брюс Кэмпбелл предстал в образе Эша в трейлере новой игры по «Зловещим мертвецам» фотографии
Брюс Кэмпбелл предстал в образе Эша в трейлере новой игры по «Зловещим мертвецам» фотографии
Брюс Кэмпбелл предстал в образе Эша в трейлере новой игры по «Зловещим мертвецам» фотографии
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