Disney представил новый фильм по «Звёздным войнам» и адаптацию фэнтези-романа «Дети крови и костей»

В Лос-Анджелесе в рамках Дня Инвестора
The Walt Disney Company были представлены новые материалы и подробности будущих художественных фильмов студий Disney, Marvel и Lucasfilm, а также анимационных картин студий Disney Animation Studios и Pixar Animation Studios.
Согласно пресс-службе Disney, президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди
в рамках своего блока рассказала о будущих кинотеатральных проектах студии. В настоящий момент начался подготовительный период к съёмкам нового фильма про Индиану Джонса. Режиссёром выступит Джеймс Мэнголд
, а Харрисон Форд
вернётся к воплощению титульного персонажа. В кинотеатрах в июле 2022-го. Одним из новых проектов Lucasfilm станет экранизация фэнтези-романа Томи Адейеми «Дети крови и костей». Это история о юной африканской девушке, которой предстоит пройти невероятные испытания, чтобы восстановить некогда царившую в её стране магию. Фильм студия создаст совместно с 20th Century Studios.
Кроме того, были анонсированы две ленты по вселенной «Звёздных войн
». За постановку находящейся уже в производстве картины отвечает Тайка Вайтити
. А Пэтти Дженкинс
займёт режиссёрское кресло картины Rogue Squadron
, где зрителей ждёт встреча с новым поколением пилотов звёздных истребителей, которые оттачивают своё мастерство и рискуют своими жизнями на запредельных скоростях. История перенесёт сагу в будущее далёкой галактики. Выход в широкий прокат запланирован на декабрь 2023-го.
Президент Walt Disney Studios Motion Picture Production Шон Бэйли
презентовал художественные фильмы Disney, которые зритель увидит на больших экранах уже совсем скоро. Это «Круиз по джунглям
» с Дуэйном Джонсоном
и Эмили Блант
, приквел игрового «Короля Льва
» от Барри Дженкинса
и «Круэлла
» с Эммой Стоун
.
О грядущих кинотеатральных проектах Walt Disney Animation Studios рассказала креативный директор Дженнифер Ли
. «Райя и последний дракон
» выйдет одновременно в кинотеатрах и на платформе Disney+ 5 марта. 24 ноября 2021-го в мировой прокат выйдет волшебное приключение Байрона Ховарда
и Джареда Буша
«Энканто
», которое расскажет историю удивительной семьи Мадригалов, живущих в спрятанном в горах Колумбии волшебном доме, расположенном в чудесном и очаровательном уголке под названием Энканто. Каждого ребёнка в семье Мадригалов магия этого места благословила уникальным даром – от суперсилы до способности исцелять. Увы, магия обошла стороной одну лишь юную Мирабель. Обнаружив, что магия Энканто находится в опасности, Мирабель решает, что именно она может быть последней надеждой на спасение своей особенной семьи. В фильме представлены совершенно новые песни Лин-Мануэля Миранды
.
Креативный директор Pixar Animation Studios Пит Доктер
рассказал про анимационные фильмы студии, которые в ближайшие годы выйдут на экраны кинотеатров. 21 января в российском широком прокате стартует его «Душа
» вместе с короткометражкой Мадлен Шарафян Burrow
, в которой юная крольчиха решается создать нору своей мечты, несмотря на то, что она и понятия не имеет, как и что делать. Вместо того, чтобы признаться своим соседям в своей неопытности и попросить совета, она раз за разом с головой погружается всё в новые и новые проблемы. Уже оказавшись в безвыходной ситуации, она осознаёт, что просить о помощи совсем не стыдно. В июне 2021-го всех зрителей ждёт «Лука
» Энрико Касаросы
.
В марте 2022-го в широкий прокат выйдет анимационный Turning Red Доми Ши
об уверенной в себе тринадцатилетней Мей Ли, которая разрывается между тем, чтобы оставаться прилежной и послушной маминой дочкой и справиться с хаосом подросткового возраста. И, казалось бы, перемен в её интересах и отношениях, и подростковых изменений в собственном теле и так достаточно, но нет — всякий раз, когда она слишком волнуется, она моментально превращается в гигантскую красную панду. Одним из самых ожидаемых мультфильмов лета 2022-го станет научно-фантастическое приключение Энгуса Маклейна
«Лайтер
» о молодом лётчике-испытателе Баззе Лайтере, ставшем тем самым космическим рейнджером, каким его знают сегодня.
Завершающим стало выступление президента Marvel Studios Кевина Файги
, в котором он рассказал о будущем марвеловской киновселенной. «Чёрная вдова
» выйдет 7 мая, «Шан-Чи и легенда десяти колец
» — 9 июля, «Вечные
» — 5 ноября, а сиквел «Доктора Стрэнджа
» — 25 марта 2022-го. Стало также известно, что в новом «Торе
» антагонистом, известным под именем Горр, Убийца Богов, станет Кристиан Бейл
. Автором сценария и режиссёром «Чёрной пантеры 2
», премьера которой состоится 8 июля 2022-го, выступает создатель первого фильма Райан Куглер
. Отдавая дань уважения образу Чёрной пантеры Т'Чаллы, созданному Чедвиком Боузманом
, Marvel Studios не будет искать нового исполнителя этой роли, а вместо этого продолжит исследовать богатый и красочный мир Ваканды и следить за приключениями героев, представленных в первом фильме.
«Капитан Марвел 2
» стартует в мировом прокате 11 ноября 2022 года. Бри Ларсон
возвращается к роли Кэрол Дэнверс, к ней присоединяются Иман Веллани
, которая дебютирует в сериале «Мисс Марвелл
», и Тейона Паррис
в роли выросшей Моники Рамбо, которая должна вернуться взрослым персонажем в сериале «ВандаВижен
». В новой части «Человека-муравья
» Пейтона Рида
появятся Кэтрин Ньютон
в роли Кэсси Лэнг и Джонатан Мэйджерс
в качестве Канга Завоевателя. Джон Уоттс
займётся постановкой «Фантастической четвёрки
». Выход в прокат третьих «Стражей галактики
» Джеймса Ганна
намечен на 2023-й. Кроме того, Файги напомнил про «Блэйда
» с Махершалой Али
.
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