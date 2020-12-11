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Disney представил новый фильм по «Звёздным войнам» и адаптацию фэнтези-романа «Дети крови и костей»

11 декабря
2020 год

Новости кино >>
11 декабря 2020
В Лос-Анджелесе в рамках Дня Инвестора The Walt Disney Company были представлены новые материалы и подробности будущих художественных фильмов студий Disney, Marvel и Lucasfilm, а также анимационных картин студий Disney Animation Studios и Pixar Animation Studios.


Согласно пресс-службе Disney, президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди в рамках своего блока рассказала о будущих кинотеатральных проектах студии. В настоящий момент начался подготовительный период к съёмкам нового фильма про Индиану Джонса. Режиссёром выступит Джеймс Мэнголд, а Харрисон Форд вернётся к воплощению титульного персонажа. В кинотеатрах в июле 2022-го. Одним из новых проектов Lucasfilm станет экранизация фэнтези-романа Томи Адейеми «Дети крови и костей». Это история о юной африканской девушке, которой предстоит пройти невероятные испытания, чтобы восстановить некогда царившую в её стране магию. Фильм студия создаст совместно с 20th Century Studios.

Кроме того, были анонсированы две ленты по вселенной «Звёздных войн». За постановку находящейся уже в производстве картины отвечает Тайка Вайтити. А Пэтти Дженкинс займёт режиссёрское кресло картины Rogue Squadron, где зрителей ждёт встреча с новым поколением пилотов звёздных истребителей, которые оттачивают своё мастерство и рискуют своими жизнями на запредельных скоростях. История перенесёт сагу в будущее далёкой галактики. Выход в широкий прокат запланирован на декабрь 2023-го.

Disney представил новый фильм по «Звёздным войнам» и адаптацию фэнтези-романа «Дети крови и костей»
фото: wdwnt.com

Президент Walt Disney Studios Motion Picture Production Шон Бэйли презентовал художественные фильмы Disney, которые зритель увидит на больших экранах уже совсем скоро. Это «Круиз по джунглям» с Дуэйном Джонсоном и Эмили Блант, приквел игрового «Короля Льва» от Барри Дженкинса и «Круэлла» с Эммой Стоун.

О грядущих кинотеатральных проектах Walt Disney Animation Studios рассказала креативный директор Дженнифер Ли. «Райя и последний дракон» выйдет одновременно в кинотеатрах и на платформе Disney+ 5 марта. 24 ноября 2021-го в мировой прокат выйдет волшебное приключение Байрона Ховарда и Джареда Буша «Энканто», которое расскажет историю удивительной семьи Мадригалов, живущих в спрятанном в горах Колумбии волшебном доме, расположенном в чудесном и очаровательном уголке под названием Энканто. Каждого ребёнка в семье Мадригалов магия этого места благословила уникальным даром – от суперсилы до способности исцелять. Увы, магия обошла стороной одну лишь юную Мирабель. Обнаружив, что магия Энканто находится в опасности, Мирабель решает, что именно она может быть последней надеждой на спасение своей особенной семьи. В фильме представлены совершенно новые песни Лин-Мануэля Миранды.



Креативный директор Pixar Animation Studios Пит Доктер рассказал про анимационные фильмы студии, которые в ближайшие годы выйдут на экраны кинотеатров. 21 января в российском широком прокате стартует его «Душа» вместе с короткометражкой Мадлен Шарафян Burrow, в которой юная крольчиха решается создать нору своей мечты, несмотря на то, что она и понятия не имеет, как и что делать. Вместо того, чтобы признаться своим соседям в своей неопытности и попросить совета, она раз за разом с головой погружается всё в новые и новые проблемы. Уже оказавшись в безвыходной ситуации, она осознаёт, что просить о помощи совсем не стыдно. В июне 2021-го всех зрителей ждёт «Лука» Энрико Касаросы.

В марте 2022-го в широкий прокат выйдет анимационный Turning Red Доми Ши об уверенной в себе тринадцатилетней Мей Ли, которая разрывается между тем, чтобы оставаться прилежной и послушной маминой дочкой и справиться с хаосом подросткового возраста. И, казалось бы, перемен в её интересах и отношениях, и подростковых изменений в собственном теле и так достаточно, но нет — всякий раз, когда она слишком волнуется, она моментально превращается в гигантскую красную панду. Одним из самых ожидаемых мультфильмов лета 2022-го станет научно-фантастическое приключение Энгуса Маклейна «Лайтер» о молодом лётчике-испытателе Баззе Лайтере, ставшем тем самым космическим рейнджером, каким его знают сегодня.

Disney представил новый фильм по «Звёздным войнам» и адаптацию фэнтези-романа «Дети крови и костей»
фото: myredcarpet.eu

Завершающим стало выступление президента Marvel Studios Кевина Файги, в котором он рассказал о будущем марвеловской киновселенной. «Чёрная вдова» выйдет 7 мая, «Шан-Чи и легенда десяти колец» — 9 июля, «Вечные» — 5 ноября, а сиквел «Доктора Стрэнджа» — 25 марта 2022-го. Стало также известно, что в новом «Торе» антагонистом, известным под именем Горр, Убийца Богов, станет Кристиан Бейл. Автором сценария и режиссёром «Чёрной пантеры 2», премьера которой состоится 8 июля 2022-го, выступает создатель первого фильма Райан Куглер. Отдавая дань уважения образу Чёрной пантеры Т'Чаллы, созданному Чедвиком Боузманом, Marvel Studios не будет искать нового исполнителя этой роли, а вместо этого продолжит исследовать богатый и красочный мир Ваканды и следить за приключениями героев, представленных в первом фильме.

«Капитан Марвел 2» стартует в мировом прокате 11 ноября 2022 года. Бри Ларсон возвращается к роли Кэрол Дэнверс, к ней присоединяются Иман Веллани, которая дебютирует в сериале «Мисс Марвелл», и Тейона Паррис в роли выросшей Моники Рамбо, которая должна вернуться взрослым персонажем в сериале «ВандаВижен». В новой части «Человека-муравья» Пейтона Рида появятся Кэтрин Ньютон в роли Кэсси Лэнг и Джонатан Мэйджерс в качестве Канга Завоевателя. Джон Уоттс займётся постановкой «Фантастической четвёрки». Выход в прокат третьих «Стражей галактики» Джеймса Ганна намечен на 2023-й. Кроме того, Файги напомнил про «Блэйда» с Махершалой Али.
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