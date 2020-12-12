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Безоблачной жизни Эммы Стоун помешает «Проклятие»

12 декабря
2020 год

Новости кино >>
12 декабря 2020
Эмма Стоун сыграет главную роль в первом сериале братьев Сэфди «Проклятие» (The Curse), который они готовят для телеканала Showtime. Об этом сообщает Deadline.

Безоблачной жизни Эммы Стоун помешает «Проклятие»
фото: twitter.com

В комедии пойдёт речь о молодожёнах, работающих на телевидении. У них в планах зачатие ребёнка, но их отношениям мешает проклятье от некого недоброжелателя.

Авторами идеи выступили Нэйтан Филдер и Бенни Сэфди, они же составят компанию Стоун в качестве актёров. Джошуа Сэфди числится исполнительным продюсером. За производство отвечает студия А24.
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