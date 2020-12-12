Безоблачной жизни Эммы Стоун помешает «Проклятие»

Эмма Стоун
сыграет главную роль в первом сериале братьев Сэфди «Проклятие
» (The Curse), который они готовят для телеканала Showtime. Об этом сообщает Deadline
.
В комедии пойдёт речь о молодожёнах, работающих на телевидении. У них в планах зачатие ребёнка, но их отношениям мешает проклятье от некого недоброжелателя.
Авторами идеи выступили Нэйтан Филдер
и Бенни Сэфди
, они же составят компанию Стоун в качестве актёров. Джошуа Сэфди
числится исполнительным продюсером. За производство отвечает студия А24.
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