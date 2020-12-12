Дженнифер Коннелли исполнилось 50 лет

Дженнифер Линн Коннелли родилась 12 декабря 1970 года в Кейро, расположенном в горах Катскилл (штат Нью-Йорк). Росла на Бруклинских высотах, чуть южнее Ист Ривер. Вместе с семьёй провела несколько лет в Вудстоке, где её мать Элейн держала собственный антикварный магазин, и в Беллпорте, на Лонг-Айлэнде. Её отец Джерард работал на нью-йоркской швейной фабрике, специализировавшейся на производстве детской одежды. В шоу-бизнес Дженнифер впервые попала, когда ей было всего десять лет. Друг её родителей, работающий в рекламном агентстве, предложил девочке сняться в рекламе. Она быстро получила приглашение от престижного агентства Ford Agency и очень скоро стала востребованной моделью.
В качестве актрисы дебютировала в одной из серий британской телевизионной антологии «Непридуманные истории». Затем она снялась в клипе Duran Duran на песню Union of the Snake, поставленном Симоном Милном. Дженнифер сыграла члена подземной детской коммуны, сцены с её участием снимались в Англии, а другие части клипа в Австралии. В 1982-м она получила свою первую большую роль — молодой Деборы, главной героини знаменитой гангстерской саги Серджо Леоне «Однажды в Америке». Некоторый опыт работы в данном фильме дал толчок дальнейшей кинокарьеры Дженнифер. Часть «Однажды в Америке» снималась в Риме, куда начинающая актриса через некоторое время вернулась для съёмок в «Феномене» Дарио Ардженто. Всемирная слава к ней пришла в 1986-м, когда на свет появился «Лабиринт» Джима Хенсона. Статус звезды закрепила, сыграв в «Горячем местечке» Денниса Хоппера.
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