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Дженнифер Коннелли исполнилось 50 лет

12 декабря
2020 год

Новости кино >>
12 декабря 2020
Сегодня, 12 декабря, исполнилось 50 лет супруге Пола Беттани, выдающейся американской актрисе и модели Дженнифер Коннелли.

Дженнифер Коннелли исполнилось 50 лет

Дженнифер Линн Коннелли родилась 12 декабря 1970 года в Кейро, расположенном в горах Катскилл (штат Нью-Йорк). Росла на Бруклинских высотах, чуть южнее Ист Ривер. Вместе с семьёй провела несколько лет в Вудстоке, где её мать Элейн держала собственный антикварный магазин, и в Беллпорте, на Лонг-Айлэнде. Её отец Джерард работал на нью-йоркской швейной фабрике, специализировавшейся на производстве детской одежды. В шоу-бизнес Дженнифер впервые попала, когда ей было всего десять лет. Друг её родителей, работающий в рекламном агентстве, предложил девочке сняться в рекламе. Она быстро получила приглашение от престижного агентства Ford Agency и очень скоро стала востребованной моделью.

В качестве актрисы дебютировала в одной из серий британской телевизионной антологии «Непридуманные истории». Затем она снялась в клипе Duran Duran на песню Union of the Snake, поставленном Симоном Милном. Дженнифер сыграла члена подземной детской коммуны, сцены с её участием снимались в Англии, а другие части клипа в Австралии. В 1982-м она получила свою первую большую роль — молодой Деборы, главной героини знаменитой гангстерской саги Серджо Леоне «Однажды в Америке». Некоторый опыт работы в данном фильме дал толчок дальнейшей кинокарьеры Дженнифер. Часть «Однажды в Америке» снималась в Риме, куда начинающая актриса через некоторое время вернулась для съёмок в «Феномене» Дарио Ардженто. Всемирная слава к ней пришла в 1986-м, когда на свет появился «Лабиринт» Джима Хенсона. Статус звезды закрепила, сыграв в «Горячем местечке» Денниса Хоппера.

Дженнифер Коннелли исполнилось 50 лет
фото: кадр из фильма «Феномен»

Осенью 1990-го Дженнифер поступила в Йель на факультет английского языка, а в 1992-м перевелась в Стенфордский Университет, где стала обучаться актёрскому мастерству у Роя Лондона, Говарда Файна и Гарольда Гускина. В 90-е ей удалось создать запоминающиеся образы в картинах «Ракетчик», «Любовь и мрак», «Высшее образование», «Скала Малхолланд», «Выдуманная жизнь Эбботов» и «Тёмный город», а в нулевые она прославилась в качестве наркоманки Мэрион в «Реквиеме по мечте» Даррена Аронофски и ролью студентки математического факультета Стэнфорда Алисии в «Играх разума» Рона Ховарда.

Всего на счету звезды более 50 ролей в кино и на телевидении. Помимо вышеназванных работ, она запомнилась также по таким фильмам, как «Некоторые девушки», «Звезда», «Возможности для карьеры», «Поллок», «Пробуждая мертвецов», «Дом из песка и тумана», «Халк», «Тёмная вода», «Кровавый алмаз», «Как малые дети», «День, когда Земля остановилась», «Чернильное сердце», «Ной» и «Алита: Боевой ангел». В 2020-м вышел сериал «Сквозь снег» с ней в образе Мелани Кэвилл, а в ближайшем будущем выйдет сиквел «Лучшего стрелка» с её участием. Кроме того, голос Коннелли можно услышать в мультфильме «9» и кинокомиксе «Человек-паук: Возвращение домой». Обладательница 14 престижных наград, включая «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA.
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