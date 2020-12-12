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Не стало Валентина Гафта

12 декабря
2020 год

Новости кино >>
12 декабря 2020
Сегодня, 12 декабря, не стало заслуженного и народного артиста РСФСР, знаменитого советского и российского актёра театра и кино, поэта Валентина Гафта. Ему было 85 лет, уточняет ТАСС.

Не стало Валентина Гафта
фото: peterburg2.ru

«Да, его не стало. Это сегодня произошло», — цитирует агентство супругу мастера Ольгу Остроумову.

Валентин Иосифович родился 2 сентября 1935 года в Москве. Окончил Школу-студию МХАТ в 1957-м. Работал в Московском драматическом театре, Театре имени Моссовета, «Ленкоме» и Театре Сатиры. С 1969-го состоял в труппе «Современника». Прославился ролями в спектаклях Романа Виктюка, Николая Коляды, Галины Волчек и других известных театральных режиссёров.

Не стало Валентина Гафта
фото: rbc.ru

В кино дебютировал в 1956-м, воплотив образ Андрэ в драме Бориса Барнета «Поэт». За свою жизнь сыграл 150 ролей в кино и на телевидении. Зрители его запомнили по таким фильмам и сериалам, как «Семнадцать мгновений весны», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Чародеи», «Дневной поезд», «Почти смешная история», «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово», «Гонки по вертикали», «Визит к Минотавру», «Забытая мелодия для флейты», «Воры в законе», «Небеса обетованные», «Ночные забавы», «Анкор, ещё анкор!», «Мастер и Маргарита», «Сирота казанская», «Старые клячи», «12», «Жизнь и приключения Мишки Япончика» и другие.

Обладатель множества наград, включая орден «За заслуги перед Отечеством» II и III степеней, театральную премию К. С. Станиславского за вклад в развитие актёрского искусства, «Золотой орёл», премию имени Андрея Миронова «За служение театральному Отечеству» и «Звезду Театрала» в номинации «Легенда сцены».
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