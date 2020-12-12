Не стало Валентина Гафта

Сегодня, 12 декабря, не стало заслуженного и народного артиста РСФСР, знаменитого советского и российского актёра театра и кино, поэта Валентина Гафта
. Ему было 85 лет, уточняет ТАСС
.
«Да, его не стало. Это сегодня произошло», —
цитирует агентство супругу мастера Ольгу Остроумову
.
Валентин Иосифович
родился 2 сентября 1935 года в Москве. Окончил Школу-студию МХАТ в 1957-м. Работал в Московском драматическом театре
, Театре имени Моссовета
, «Ленкоме
» и Театре Сатиры
. С 1969-го состоял в труппе «Современника
». Прославился ролями в спектаклях Романа Виктюка
, Николая Коляды
, Галины Волчек
и других известных театральных режиссёров.
В кино дебютировал в 1956-м, воплотив образ Андрэ в драме Бориса Барнета
«Поэт
». За свою жизнь сыграл 150 ролей в кино и на телевидении. Зрители его запомнили по таким фильмам и сериалам, как «Семнадцать мгновений весны
», «Здравствуйте, я ваша тетя!
», «Чародеи
», «Дневной поезд
», «Почти смешная история
», «Гараж
», «О бедном гусаре замолвите слово
», «Гонки по вертикали
», «Визит к Минотавру
», «Забытая мелодия для флейты
», «Воры в законе
», «Небеса обетованные
», «Ночные забавы
», «Анкор, ещё анкор!
», «Мастер и Маргарита
», «Сирота казанская
», «Старые клячи
», «12
», «Жизнь и приключения Мишки Япончика
» и другие.
Обладатель множества наград, включая орден «За заслуги перед Отечеством» II и III степеней, театральную премию К. С. Станиславского за вклад в развитие актёрского искусства, «Золотой орёл», премию имени Андрея Миронова «За служение театральному Отечеству» и «Звезду Театрала» в номинации «Легенда сцены».
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