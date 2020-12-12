Роберт Родригес превратит Зорро в женщину

На телеканале NBC появится новый сериал про Зорро от Роберта Родригеса
, уверяет Deadline
.
Зрителей ожидает феминистская версия, поскольку главную роль планируют отдать женщине. Имя актрисы пока остаётся тайной. Героем в маске станет художница и борец с социальной несправедливостью Сола Домингес, которой угрожают несколько преступных организаций.
Родригес корпит над сценарием вместе с сестрой Ребеккой
. Последняя займёт режиссёрское кресло телешоу. В продюсерскую команду входят Родригесы и София Вергара
.
Ранее популярного персонажа играли Дуглас Фербенкс
, Тайрон Пауэр
, Гай Уильямс
, Гордон Скотт
, Дин Рид
, Фрэнк Лангелла
, Ален Делон
, Джордж Гамильтон
, Антонио Бандерас
и другие актёры .
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