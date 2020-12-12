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Роберт Родригес превратит Зорро в женщину

12 декабря
2020 год

Новости кино >>
12 декабря 2020
На телеканале NBC появится новый сериал про Зорро от Роберта Родригеса, уверяет Deadline.

Зрителей ожидает феминистская версия, поскольку главную роль планируют отдать женщине. Имя актрисы пока остаётся тайной. Героем в маске станет художница и борец с социальной несправедливостью Сола Домингес, которой угрожают несколько преступных организаций.

Роберт Родригес превратит Зорро в женщину
фото: joblo.com

Родригес корпит над сценарием вместе с сестрой Ребеккой. Последняя займёт режиссёрское кресло телешоу. В продюсерскую команду входят Родригесы и София Вергара.

Ранее популярного персонажа играли Дуглас Фербенкс, Тайрон Пауэр, Гай Уильямс, Гордон Скотт, Дин Рид, Фрэнк Лангелла, Ален Делон, Джордж Гамильтон, Антонио Бандерас и другие актёры .
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обсуждение >>
№ 1
Hornbuckle   12.12.2020 - 15:35
В тексте статьи написано "за социальную несправедливость". Надеюсь, авторы статьи имели ввиду "против". :))))) читать далее>>
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