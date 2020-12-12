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Игра Ark про динозавров обзавелась мультсериалом с Расселлом Кроу и Карлом Урбаном

12 декабря
2020 год

Новости кино >>
12 декабря 2020
В рамках церемонии награждения The Game Awards 2020 состоялся анонс приключенческого экшна Ark 2 с Вином Дизелем в одной из ролей.



За производство игры отвечает студия Wildcard. В представленном ролике можно увидеть персонажа Дизеля, расправляющегося с динозаврами и другими монстрами.

Игроков ожидает продолжение Ark: Survival Evolved, чьё действие разворачивается в открытом мире, переполненном динозаврами. Многопользовательский симулятор выживания лишён сюжетной кампании, и его сиквел с явным упором на сюжет вызывает удивление.

Игра Ark про динозавров обзавелась мультсериалом с Расселлом Кроу и Карлом Урбаном
фото: Ark 2

Помимо Ark 2, также был приготовлен сюрприз и для любителей анимации. В мультсериале Ark: The Animated Series, чей выход запланирован на 2022 год, пойдёт рассказ о биологе Ark Хелене.



Актёрский состав грядущего шоу впечатляет. Компанию исполнительнице главной роли Мадлен Мэдден составят Мишель Йео, Джерард Батлер, Джеффри Райт, Дэвид Теннант, Зан Макларнон, Эллиот Пэйдж, Карл Урбан, Малкольм Макдауэлл, Расселл Кроу, Девери Джейкобс, Рагга Рагнарс, Дебора Мейлман и, конечно же, Дизель.

Однако главным событием премии стала премьера тизера новой части Mass Effect, намекающего на прямое продолжение оригинальной трилогии про капитана Шепарда, поскольку в кадре появилась Лиара Т'Сони.

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