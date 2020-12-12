Игра Ark про динозавров обзавелась мультсериалом с Расселлом Кроу и Карлом Урбаном

В рамках церемонии награждения The Game Awards 2020 состоялся анонс приключенческого экшна Ark 2 с Вином Дизелем в одной из ролей.
За производство игры отвечает студия Wildcard. В представленном ролике можно увидеть персонажа Дизеля, расправляющегося с динозаврами и другими монстрами.
Игроков ожидает продолжение Ark: Survival Evolved, чьё действие разворачивается в открытом мире, переполненном динозаврами. Многопользовательский симулятор выживания лишён сюжетной кампании, и его сиквел с явным упором на сюжет вызывает удивление.
фото: Ark 2
Помимо Ark 2, также был приготовлен сюрприз и для любителей анимации. В мультсериале Ark: The Animated Series, чей выход запланирован на 2022 год, пойдёт рассказ о биологе Ark Хелене.
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