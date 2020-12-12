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Сабина Ахмедова возвращает любовь в трейлере хоррора «Приворот. Черное венчание»

12 декабря
2020 год

Новости кино >>
12 декабря 2020
В сети появился трейлер мистической мелодрамы «Приворот. Черное венчание» режиссера Святослава ПодгаевскогоЯга: Кошмар тёмного леса»).


Женю бросает мужчина, которого она любит больше жизни. Не в силах смириться, она решается на отчаянный шаг: цыганка помогает ей провести ритуал «Черное венчание» и сделать самый сильный приворот на любовь. И Кирилл возвращается! Им еще никогда не было так хорошо вместе, влюбленные не могут оторваться друг от друга. Но с каждым днем страсть Кирилла все больше походит на пугающую одержимость: он контролирует каждый шаг девушки и не готов ни с кем ее делить - «Ты только моя, а я твой»… На что Жене придется пойти, чтобы отменить «Черное венчание» и спасти любимого от необратимого превращения в чудовище? Ведь пока приворот действует, даже смерть не разлучит их…

Сабина Ахмедова возвращает любовь в трейлере хоррора «Приворот. Черное венчание»

Роли в картине сыграли Яна Енжаева, Константин Белошапка, Илья Ермолов, Варвара Бородина, Игорь Хрипунов, Сабина Ахмедова и другие.

В российский прокат лента «Приворот. Черное венчание» выйдет 18 февраля 2021 года.
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Приворот. Черное венчание

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Сабина Ахмедова возвращает любовь в трейлере хоррора «Приворот. Черное венчание» фотографии
Сабина Ахмедова возвращает любовь в трейлере хоррора «Приворот. Черное венчание» фотографии
Сабина Ахмедова возвращает любовь в трейлере хоррора «Приворот. Черное венчание» фотографии
Сабина Ахмедова возвращает любовь в трейлере хоррора «Приворот. Черное венчание» фотографии
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