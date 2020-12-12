Сабина Ахмедова возвращает любовь в трейлере хоррора «Приворот. Черное венчание»

В сети появился трейлер мистической мелодрамы «Приворот. Черное венчание
» режиссера Святослава Подгаевского
(«Яга: Кошмар тёмного леса
»).
Женю бросает мужчина, которого она любит больше жизни. Не в силах смириться, она решается на отчаянный шаг: цыганка помогает ей провести ритуал «Черное венчание» и сделать самый сильный приворот на любовь. И Кирилл возвращается! Им еще никогда не было так хорошо вместе, влюбленные не могут оторваться друг от друга. Но с каждым днем страсть Кирилла все больше походит на пугающую одержимость: он контролирует каждый шаг девушки и не готов ни с кем ее делить - «Ты только моя, а я твой»… На что Жене придется пойти, чтобы отменить «Черное венчание» и спасти любимого от необратимого превращения в чудовище? Ведь пока приворот действует, даже смерть не разлучит их…
Роли в картине сыграли Яна Енжаева
, Константин Белошапка
, Илья Ермолов
, Варвара Бородина
, Игорь Хрипунов
, Сабина Ахмедова
и другие.
В российский прокат лента «Приворот. Черное венчание
» выйдет 18 февраля 2021
года.
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