Фильм «Еще по одной» стал лучшим по версии Европейской киноакадемии

Лента была отмечена еще в трех категориях. Винтерберг получил главную режиссерскую награду, а также приз за сценарий вместе со своим постоянным соавтором Тобиасом Линдхольмом. Исполнителя главной роли Мадса Миккельсена назвали лучшим актером.
Среди актрис главного приза удостоилась немка Паула Бер, сыгравшая в драме Кристиана Петцольда «Ундина». В основу сюжета легла классическая история о русалочке, однако действие разворачивается в наше время.
Лучшим документальным фильмом стал «Коллектив» германо-румынского режиссера Александра Нанэу. Лента рассказывает о команде журналистов, которая расследует пожар в ночном клубе Бухареста. Призом международной федерации кинопрессы была отмечена итало-польская картина «Соле» Карло Сирони.
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