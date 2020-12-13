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Фильм «Еще по одной» стал лучшим по версии Европейской киноакадемии

13 декабря
2020 год

Новости кино >>
13 декабря 2020
Трагикомедия Томаса Винтерберга «Еще по одной» признана лучшим фильмом по версии Европейской киноакадемии. В этом году церемония награждения прошла в онлайн-формате, сообщается на сайте премии.

Фильм «Еще по одной» стал лучшим по версии Европейской киноакадемии
фото: К/ф «Еще по одной»

Лента была отмечена еще в трех категориях. Винтерберг получил главную режиссерскую награду, а также приз за сценарий вместе со своим постоянным соавтором Тобиасом Линдхольмом. Исполнителя главной роли Мадса Миккельсена назвали лучшим актером.

Среди актрис главного приза удостоилась немка Паула Бер, сыгравшая в драме Кристиана Петцольда «Ундина». В основу сюжета легла классическая история о русалочке, однако действие разворачивается в наше время.

Лучшим документальным фильмом стал «Коллектив» германо-румынского режиссера Александра Нанэу. Лента рассказывает о команде журналистов, которая расследует пожар в ночном клубе Бухареста. Призом международной федерации кинопрессы была отмечена итало-польская картина «Соле» Карло Сирони.
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