Иван И. Твердовский в третий раз получил гран-при Международного фестиваля в Коттбусе

Режиссер Иван И. Твердовский
был отмечен на 30-м Международном фестивале в Коттбусе за фильм «Конференция
». Российский кинематографист в третий раз получил гран-при и денежный приз в размере 25 тысяч евро, сообщается на сайте
смотра.
Фильм рассказывает о последствиях событий, связанных с трагическим захватом заложников в театре на Дубровке во время мюзикла «Норд-Ост» в 2002 году. Это не прямая реконструкция — действие разворачивается в наши дни.
Ранее Твердовский одержал победу в Коттбусе с картинами «Класс коррекции
» и «Зоология
». А драма «Подбросы
» принесла ему главную режиссерскую награду.
В этом году на смотре лучшим режиссером стал Петр Домалевский
, поставивший фильм «Я никогда не плачу
» (I Never Cry). Жюри также отметило актерские работы дебютантов Марияны Новаковой, Тияны Маркович и Валентино Зенуни, которые сыграли в ленте Ивана Икича
«Оазис
» (Oasis).
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