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Иван И. Твердовский в третий раз получил гран-при Международного фестиваля в Коттбусе

13 декабря
2020 год

Новости кино >>
13 декабря 2020
Режиссер Иван И. Твердовский был отмечен на 30-м Международном фестивале в Коттбусе за фильм «Конференция». Российский кинематографист в третий раз получил гран-при и денежный приз в размере 25 тысяч евро, сообщается на сайте смотра.

Иван И. Твердовский в третий раз получил гран-при Международного фестиваля в Коттбусе

Фильм рассказывает о последствиях событий, связанных с трагическим захватом заложников в театре на Дубровке во время мюзикла «Норд-Ост» в 2002 году. Это не прямая реконструкция — действие разворачивается в наши дни.

Ранее Твердовский одержал победу в Коттбусе с картинами «Класс коррекции» и «Зоология». А драма «Подбросы» принесла ему главную режиссерскую награду.

В этом году на смотре лучшим режиссером стал Петр Домалевский, поставивший фильм «Я никогда не плачу» (I Never Cry). Жюри также отметило актерские работы дебютантов Марияны Новаковой, Тияны Маркович и Валентино Зенуни, которые сыграли в ленте Ивана Икича «Оазис» (Oasis).
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Иван И. Твердовский в третий раз получил гран-при Международного фестиваля в Коттбусе фотографии
Иван И. Твердовский в третий раз получил гран-при Международного фестиваля в Коттбусе фотографии
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