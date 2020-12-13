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Анонсирован перезапуск сериала «Настоящая кровь»

13 декабря
2020 год

Новости кино >>
13 декабря 2020
Телеканал НВО перезапустит сериал о вампирах «Настоящая кровь». Сейчас проект находится на ранней стадии разработки, сообщает Variety.

Анонсирован перезапуск сериала «Настоящая кровь»

Производством займется шоуранер оригинального сериала Алан Болл. Сценарий напишут Роберто Агирре-СакасаРивердейл») и Джейми О’БрайенОбмани меня»). Подробности об актерском составе пока не сообщаются.

В основе сюжета — серия книг Шарлин Харрис «Вампирские тайны». Оригинальный сериал рассказывает о жизни барменши Сьюки Стакхаус, которая наделена способностями читать мысли. В ее жизни случается настоящий переполох, когда вампир по имени Билл однажды заходит в ее бар. Это происходит спустя два года после того, как вампиры начали питаться синтетической кровью и пожелали стать полноправными членами общества.

Сериал транслировался с 2008 по 2014 год. Главные роли в нем исполнили Анна Пакуин, Стивен Мойер, Александр Скарсгард, Райан Квантен и Рутина Уэсли.
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