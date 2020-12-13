Анонсирован перезапуск сериала «Настоящая кровь»

Телеканал НВО перезапустит сериал о вампирах «Настоящая кровь
». Сейчас проект находится на ранней стадии разработки, сообщает Variety
.
Производством займется шоуранер оригинального сериала Алан Болл
. Сценарий напишут Роберто Агирре-Сакаса
(«Ривердейл
») и Джейми О’Брайен
(«Обмани меня
»). Подробности об актерском составе пока не сообщаются.
В основе сюжета — серия книг Шарлин Харрис «Вампирские тайны». Оригинальный сериал рассказывает о жизни барменши Сьюки Стакхаус, которая наделена способностями читать мысли. В ее жизни случается настоящий переполох, когда вампир по имени Билл однажды заходит в ее бар. Это происходит спустя два года после того, как вампиры начали питаться синтетической кровью и пожелали стать полноправными членами общества.
Сериал транслировался с 2008 по 2014 год. Главные роли в нем исполнили Анна Пакуин
, Стивен Мойер
, Александр Скарсгард
, Райан Квантен
и Рутина Уэсли
.
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