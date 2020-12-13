Кристоф Вальц перевоплотится в Михаила Горбачева

Актеры Майкл Дуглас и Кристоф Вальц сыграют в мини-сериале «Рейган и Горбачев». Роль первого и последнего президента СССР досталась Вальцу, а образ американского политика воплотит Дуглас, сообщает Deadline.
фото: deadline.com
В основу сюжета легла книга Кена Адельмана «Рейган в Рейкьявике: сорок восемь часов, которые положили конец холодной войне». Сериал расскажет о саммите 1986 года, где произошла судьбоносная встреча двух политиков. Изначально ей не придавали большого значения, но именно эти переговоры в Рейкьявике стали поворотной точкой в завершении холодной войны.
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