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Кристоф Вальц перевоплотится в Михаила Горбачева

13 декабря
2020 год

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13 декабря 2020
Актеры Майкл Дуглас и Кристоф Вальц сыграют в мини-сериале «Рейган и Горбачев». Роль первого и последнего президента СССР досталась Вальцу, а образ американского политика воплотит Дуглас, сообщает Deadline.

Кристоф Вальц перевоплотится в Михаила Горбачева
фото: deadline.com

В основу сюжета легла книга Кена Адельмана «Рейган в Рейкьявике: сорок восемь часов, которые положили конец холодной войне». Сериал расскажет о саммите 1986 года, где произошла судьбоносная встреча двух политиков. Изначально ей не придавали большого значения, но именно эти переговоры в Рейкьявике стали поворотной точкой в завершении холодной войны.

Режиссерское кресло займет Джеймс Фоули, поставивший «На пятьдесят оттенков темнее» и «Карточный домик». Вместе с Вальцем и Дугласом он также выступит в качестве исполнительного продюсера проекта.
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Карточный домикНа пятьдесят оттенков темнее

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