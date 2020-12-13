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Кери Расселл и Кейтлин Дивер озвучили героинь игры Open Roads

13 декабря
2020 год

Новости кино >>
13 декабря 2020
Кери Расселл и Кейтлин Дивер подарили своим голоса персонажам интерактивного приключения Open Roads производства компании Annapurna Interactive и студии Fullbright. Трейлер игры был представлен публике на церемонии вручения премии The Game Awards 2020.



Расселл озвучила Опал Девайн, а Дивер заговорит за её 16-летнюю дочь Тесс. Игроков ожидает история их отношений во время путешествия по Штатам, а всё начинается с тайника на чердаке, где были спрятаны связки старых писем и записей, намекающих «на давние семейные тайны, совершённые десятилетия тому назад кражи – и сокровища, спрятанные где-то у канадской границы». Вместе мать и дочь колесят по стране в поисках «позабытых мест, пробуждающих давние воспоминания», говорится на странице игры в Steam.


На счету Annapurna Interactive такие инди-хиты, как Kentucky Route Zero, Outer Wilds, Telling Lies и Sayonara Wild Hearts. Геймеры также приобрели интересный опыт благодаря Gone Home и Tacoma, созданным Fullbright.

Выход Open Roads на ПК и консолях запланирован на 2021 год.

В рамках церемонии были представлены и другие игры, среди которых новый Dragon Age, Callisto Protocol, Back 4 Blood, Darktide и Outriders.
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Кери Расселл и Кейтлин Дивер озвучили героинь игры Open Roads фотографии
Кери Расселл и Кейтлин Дивер озвучили героинь игры Open Roads фотографии
Кери Расселл и Кейтлин Дивер озвучили героинь игры Open Roads фотографии
Кери Расселл и Кейтлин Дивер озвучили героинь игры Open Roads фотографии
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