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Антон Батырев и Мария Куликова возглавили список самых популярных актеров года

14 декабря
2020 год

Новости кино >>
14 декабря 2020
Сайт Кино-Театр.Ру, имеющий самую полную базу российских актеров и актрис, подводит итоги 2020 года. Самым популярным актером сайта в уходящем году вновь стал Антон Батырев, возглавлявший топ-2019. Как и в прошлом году, за Батыревым следует Станислав Бондаренко, а вот Александр Петров в 2020-м смог обойти на одну строчку Павла Прилучного.

Антон Батырев и Мария Куликова возглавили список самых популярных актеров года
фото: Пресс-служба премии "Золотой орел"

Итоговая десятка самых популярных актеров и актрис, согласно базе Кино-Театр.Ру, по итогам 2020 года выглядит следующим образом:

1. Антон Батырев
2. Станислав Бондаренко
3. Александр Петров
4. Павел Прилучный
5. Мария Куликова
6. Любовь Аксенова
7. Мила Сивацкая
8. Кирилл Дыцевич
9. Екатерина Кузнецова
10. Никита Панфилов

«Актеры из первой части десятки – уже постоянные участники нашего ежегодного топа, несмотря на количество выходящих в эфир проектов. Например, лидер списка Антон Батырев в 2020-м появился на российских телеканалах всего два раза – в сериале «Ты только мой» на «Dомашнем» и «Грозный» на «России-1». Однако в этом году в топе, что не может не радовать, есть и новые имена – Мила Сивацкая, Екатерина Кузнецова и Никита Панфилов. Мы очень надеемся, что с популярностью сериалов, активно выходящих теперь не только на ТВ, но и на стриминг-сервисах, наш топ ежегодно будет отличаться свежими лицами», – отмечает главный редактор сайта Кино-Театр.Ру Жан Просянов.

Антон Батырев и Мария Куликова возглавили список самых популярных актеров года
фото: Мила Сивацкая на съемках фильма "Последний богатырь: Корень зла"/Disney Studios

Так по итогам 2020 года мужской актерский рейтинг обновился наполовину. Сергей Бурунов уступил свою позицию уже упомянутому Никите Панфилову, а Роман Курцын, Дмитрий Паламарчук, Владимир Епифанцев и Александр Константинов – Александру Устюгову, который сыграл сразу в двух хитах НТВ «Рикошет» и «Охота на певицу», Павлу Трубинеру, на счету которого шесть проектов во главе с сериалом «Черное море», Антону Хабарову, на излете года порадовавшего зрительниц работой в сериале «Казанова», и Милошу Биковичу, исполнившему главную роль в самом кассовом российском фильме «Холоп».

1. Антон Батырев
2. Станислав Бондаренко
3. Александр Петров
4. Павел Прилучный
5. Кирилл Дыцевич
6. Никита Панфилов
7. Александр Устюгов
8. Павел Трубинер
9. Антон Хабаров
10. Милош Бикович

Антон Батырев и Мария Куликова возглавили список самых популярных актеров года
фото: Кадр из фильма "Холоп"

В женскую десятку лучших попали Линда Лапиньш, исполнившая главную роль в сериале «Игра на выживание», Ксения Мишина, вместе с лидером рейтинга Антоном Батыревым сыгравшая в мелодраме «Ты только мой», Екатерина Ковальчук, составившая Гарику Харламову компанию в комедии «Гусар», и юная Виталия Корниенко, с участием которой в этом году на экраны вышло сразу восемь проектов. Топ-10 самых популярных российских актрис 2020-го выглядит так:

1. Мария Куликова
2. Любовь Аксенова
3. Мила Сивацкая
4. Екатерина Кузнецова
5. Линда Лапиньш
6. Ксения Мишина
7. Олеся Фаттахова
8. Екатерина Ковальчук
9. Татьяна Арнтгольц
10. Виталия Корниенко
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обсуждение >>
№ 1
Демьян Инютин   14.12.2020 - 10:58
Странный список читать далее>>
Всего сообщений: 1
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