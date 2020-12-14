Антон Батырев и Мария Куликова возглавили список самых популярных актеров года

«Актеры из первой части десятки – уже постоянные участники нашего ежегодного топа, несмотря на количество выходящих в эфир проектов. Например, лидер списка Антон Батырев в 2020-м появился на российских телеканалах всего два раза – в сериале «Ты только мой» на «Dомашнем» и «Грозный» на «России-1». Однако в этом году в топе, что не может не радовать, есть и новые имена – Мила Сивацкая, Екатерина Кузнецова и Никита Панфилов. Мы очень надеемся, что с популярностью сериалов, активно выходящих теперь не только на ТВ, но и на стриминг-сервисах, наш топ ежегодно будет отличаться свежими лицами», – отмечает главный редактор сайта Кино-Театр.Ру Жан Просянов.
фото: Мила Сивацкая на съемках фильма "Последний богатырь: Корень зла"/Disney Studios
В женскую десятку лучших попали Линда Лапиньш, исполнившая главную роль в сериале «Игра на выживание», Ксения Мишина, вместе с лидером рейтинга Антоном Батыревым сыгравшая в мелодраме «Ты только мой», Екатерина Ковальчук, составившая Гарику Харламову компанию в комедии «Гусар», и юная Виталия Корниенко, с участием которой в этом году на экраны вышло сразу восемь проектов. Топ-10 самых популярных российских актрис 2020-го выглядит так:
обсуждение >>