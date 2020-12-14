Якутский фильм «Черный снег» отмечен главной наградой фестиваля «Окно в Европу»

Главный герой фильма — дальнобойщик Гоша, который возит товары в отдаленные северные участки Республики Саха. Вместе с продуктами он привозит в деревни паленую водку, спаивая местное население некачественным алкоголем. Так, в очередном рейсе он выгодно, но несправедливо обменивает водку на мясо. Его алчность приводит к тому, что он решается ехать обратно в город один. По пути у него ломается машина. А на расстоянии сотни километров — ни одной живой души.
Главный приз анимационной секции получила «Хозяйка Медной горы» Дмитрия Геллера, а спецприз — «Ба» Светланы Филипповой. Дипломы вручили создателям мультфильмов «Уточка и кенгуру» и «Начало света». Среди неигровых работ победу одержала лента «Верните мои руки» Константина Селина. Специального приза удостоена «Презумпция виновности» Дмитрия Степанова. Дипломы достались Алисе Кучинской за фильм «Das ist жизнь» и Сергею Ландо за «Потерянный плацкарт Сергея Скворцова».
Символом фестиваля 2020-го стал образ режиссера, сценариста и художника Сергея Параджанова. В этом году из-за пандемии смотр «Окно в Европу» был вынужден перейти в формат закрытого профессионального форума. Организаторы значительно сократили количество гостей, участников и представителей прессы, приглашенных в Выборг, а кинопоказы и другие фестивальные мероприятия не были доступны для зрителей.
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