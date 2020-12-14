Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Якутский фильм «Черный снег» отмечен главной наградой фестиваля «Окно в Европу»

14 декабря
2020 год

Новости кино >>
14 декабря 2020
В Выборге подвели итоги XXVIII фестиваля российского кино «Окно в Европу». Главный приз конкурса игровых проектов завоевал фильм «Черный снег» (Хара Хаар) якутского режиссера Степана Бурнашева. Лента также получила награду Гильдии продюсеров России за лучшую продюсерскую работу, сообщает пресс-служба смотра.

Якутский фильм «Черный снег» отмечен главной наградой фестиваля «Окно в Европу»
фото: Пресс-служба смотра «Окно в Европу»

Главный герой фильма — дальнобойщик Гоша, который возит товары в отдаленные северные участки Республики Саха. Вместе с продуктами он привозит в деревни паленую водку, спаивая местное население некачественным алкоголем. Так, в очередном рейсе он выгодно, но несправедливо обменивает водку на мясо. Его алчность приводит к тому, что он решается ехать обратно в город один. По пути у него ломается машина. А на расстоянии сотни километров — ни одной живой души.

Специальными призами жюри были отмечены сразу три фильма — «Распутье» Георгия Лялина, «Зови меня Дрозд» Павла Мирзоева и «Неадекватные люди 2» режиссера Романа Каримова, который вместе с соавтором Яной Лебедевой получил награду Медиаконгресса «Содружество журналистов» и Союза журналистов России за лучший сценарий. Лялин также удостоился приза Гильдии киноведов и кинокритиков России как режиссер-дебютант.

Дипломами отметили «Сентенцию» Дмитрия Рудакова и «Триггер» Павла Ганина. Приз имени Саввы Кулиша вручили Михаилу Горобчуку, поставившему ленту «Тени твоего детства». За фильм «Папье-маше» Виталия Суслина наградили дипломом Гильдии киноведов и кинокритиков России.

Якутский фильм «Черный снег» отмечен главной наградой фестиваля «Окно в Европу»
фото: Пресс-служба смотра «Окно в Европу»

Главный приз анимационной секции получила «Хозяйка Медной горы» Дмитрия Геллера, а спецприз — «Ба» Светланы Филипповой. Дипломы вручили создателям мультфильмов «Уточка и кенгуру» и «Начало света». Среди неигровых работ победу одержала лента «Верните мои руки» Константина Селина. Специального приза удостоена «Презумпция виновности» Дмитрия Степанова. Дипломы достались Алисе Кучинской за фильм «Das ist жизнь» и Сергею Ландо за «Потерянный плацкарт Сергея Скворцова».

Символом фестиваля 2020-го стал образ режиссера, сценариста и художника Сергея Параджанова. В этом году из-за пандемии смотр «Окно в Европу» был вынужден перейти в формат закрытого профессионального форума. Организаторы значительно сократили количество гостей, участников и представителей прессы, приглашенных в Выборг, а кинопоказы и другие фестивальные мероприятия не были доступны для зрителей.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Окно в Европу»-2020: Прогноз на завтра - «Белый снег»
«Сентенция» и «Неадекватные люди-2» вошли в конкурс киносмотра «Окно в Европу»
Кинофестиваль «Окно в Европу» перенесен на декабрь
Окно в Европу-2019: 27-й пробег по контуру земного шара. Часть 2
Окно в Европу-2019: 27-й пробег по контуру земного шара. Часть 1
Поиск по меткам
Окно в Европу
персоны
Степан БурнашевПавел ГанинДмитрий ГеллерМихаил ГоробчукРоман КаримовЯна ЛебедеваГеоргий ЛялинПавел МирзоевСергей ПараджановДмитрий Рудаков (III)Виталий Суслин
фильмы
Зови меня ДроздНеадекватные люди-2Папье-машеРаспутьеСентенцияЧёрный снег

анонс

Скорбим

Валентин Гафт
12 декабря ушёл из жизни актёр Валентин Гафт.
Ки Дук Ким
11 декабря ушёл из жизни режиссёр Ки Дук Ким.
Николай Иванов
11 декабря ушёл из жизни актёр Николай Иванов.
Вячеслав Езепов
9 декабря ушёл из актёр Вячеслав Езепов.
Александр Самойлов
9 декабря скончался актер Александр Самойлов.

День рождения >>

Сергей Барковский
Андрей Дежонов
Агнесса Зелтыня
Софья Лебедева
Вячеслав Невинный (младший)
Елизавета Нилова
Дарья Сагалова
Семён Шкаликов
Людмила Щербинина
Йозеф Абргам
Джейн Биркин
Дэн Дейли
Ли Ремик
Клаус-Петер Тиле
Йоланта Фрашиньская
Ванесса Энн Хадженс
все родившиеся 14 декабря >>

Афиша кино >>

Звонок. Последняя глава
триллер, фильм ужасов, экранизация
Япония, 2019
Небесный огонь
боевик
Китай, 2019
Проклятие Лауры: Завещание
триллер, фильм ужасов
США, 2020
На твоей волне
драма, мелодрама, фэнтези
Япония, 2019
Оборотень
комедия, триллер, фильм ужасов
США, 2020
Обратная связь
комедия
Россия, 2020
Про Лёлю и Миньку
детский фильм, семейное кино
Россия, 2020
Сентенция
драма
Россия, 2020
Назад в будущее
комедия, научная фантастика, приключения, семейное кино
США, 1985
Серебряные коньки
мелодрама, приключения, фэнтези
Россия, 2020
Неадекватные люди-2
драма, комедия
Россия, 2020
В плену у сакуры
военный фильм, драма, исторический фильм, мелодрама
Япония, Россия, 2019
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен