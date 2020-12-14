Крепостной крестьянин Сергей Марин влюбился в княжну Светлану Иванову

Действие сериала разворачивается в 1700 году. У молодого крепостного Ивана Старшова появляется шанс стать свободным и быть со своей возлюбленной Марией — дочерью князя. Ведь в разгаре Петровские реформы, общество кардинально меняется. На пути к цели меняется и наш герой. Он проходит путь от отрицания Бога до сознательной веры, которая приведет его к горящему желанию строить собор в новой столице.
«Любовь, зависть, дружба, предательство — эти чувства неизменны что в петровские времена, что сейчас. Это вопросы вечные: зачем мы здесь, почему именно сейчас все так происходит. Это поиск Бога, внутренней свободы, смысла жизни. Наша картина охватывает многое, но важным мне кажется остается личный рост героя, который происходит на фоне невероятных событий, эпохальных перемен», — рассказывает Сергей Марин.
фото: Пресс-служба «Киностудии КИТ»
«На самом деле это лихое приключенческое кино. Основная история, основная интрига этой картины — это неравная любовь. Когда Иван попадает в Преображенский полк, он служит ради звания и дворянского титула, чтобы быть наравне с княжной. Из-за этого он, очертя голову, бросается в гущу событий и совершает подвиги. Нам было важно также показать преобразования в стране: как царю с трудом давались реформы, как армия обрела боеспособность за счет таких сподвижников государя, как Иван, — отмечает режиссер-постановщик Сергей Гинзбург. — Петр перестраивает страну и армию – так и в наш фильм врываются новые цвета и новый уклад жизни. Смена костюмов и декораций подчеркнет, как меняются герои. Это уникальная возможность для зрителя увидеть эволюцию огромной страны в экранных образах».
Более двух лет авторы картины работали в архивах, музеях, а параллельно писали сценарий. Для съемок проекта художник-постановщик Жанна Пахомова реализовала несколько масштабных декорационных комплексов: боярское поместье конца 17-го века, декорации Петербурга времен его основания, а также были возведены военные редуты, рвы, укрепления, которые стали фоном нескольких войн Петра со шведами. На берегу Финского залива построили настоящий порт. А также был возведен сам собор, который, по преданию, был смыт наводнением, а после этого сгорел.
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