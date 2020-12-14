«Непосредственно Каха» доступен для онлайн-просмотра

Онлайн-премьера приключенческой комедии Виктора Шамирова «Непосредственно Каха» состоялась на видеосервисе START. Фильм о пацанской дружбе с кавказским акцентом вышел в прокат 12 ноября и собрал более 529 млн рублей, став одним из самых кассовых релизов после открытия кинотеатров, сообщает пресс-служба сервиса.
фото: Пресс-служба видеосервиса START
Комедия основана на одноименном веб-сериале о жизни и приключениях закадычных друзей из Сочи — Кахи (Артем Карокозян) и Серго (Артем Калайджян). По сюжету Каха запал на прекрасную Софу, но чтобы подобраться к ее сердцу, ему нужно на своей «копейке» обогнать новенькую BMW Руслана и забить на дружбу с Серго.
«Секрет фильма прост — это кино, которое бодрит, кино, которое заряжает. Это настоящие веселые приключения, которые помогают хотя бы на два часа забыть о непростых обстоятельствах, которые нас сейчас окружают. Смотрите, отдыхайте, кайфуйте! Думаю, сотрудничество с авторами на этом проекте не остановится, так что ждите много интересных, ярких сюрпризов», — рассказал генпродюсер фильма и сооснователь видеосервиса STARTАлексей Троцюк.
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