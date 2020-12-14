Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Непосредственно Каха» доступен для онлайн-просмотра

14 декабря
2020 год

Новости кино >>
14 декабря 2020
Онлайн-премьера приключенческой комедии Виктора Шамирова «Непосредственно Каха» состоялась на видеосервисе START. Фильм о пацанской дружбе с кавказским акцентом вышел в прокат 12 ноября и собрал более 529 млн рублей, став одним из самых кассовых релизов после открытия кинотеатров, сообщает пресс-служба сервиса.

«Непосредственно Каха» доступен для онлайн-просмотра
фото: Пресс-служба видеосервиса START

Комедия основана на одноименном веб-сериале о жизни и приключениях закадычных друзей из Сочи — Кахи (Артем Карокозян) и Серго (Артем Калайджян). По сюжету Каха запал на прекрасную Софу, но чтобы подобраться к ее сердцу, ему нужно на своей «копейке» обогнать новенькую BMW Руслана и забить на дружбу с Серго.

«Секрет фильма прост — это кино, которое бодрит, кино, которое заряжает. Это настоящие веселые приключения, которые помогают хотя бы на два часа забыть о непростых обстоятельствах, которые нас сейчас окружают. Смотрите, отдыхайте, кайфуйте! Думаю, сотрудничество с авторами на этом проекте не остановится, так что ждите много интересных, ярких сюрпризов», — рассказал генпродюсер фильма и сооснователь видеосервиса START Алексей Троцюк.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
START
персоны
Артём КалайджянАртём КарокозянАлексей ТроцюкВиктор Шамиров
фильмы
Непосредственно Каха

анонс

Скорбим

Валентин Гафт
12 декабря ушёл из жизни актёр Валентин Гафт.
Ки Дук Ким
11 декабря ушёл из жизни режиссёр Ки Дук Ким.
Николай Иванов
11 декабря ушёл из жизни актёр Николай Иванов.
Вячеслав Езепов
9 декабря ушёл из актёр Вячеслав Езепов.
Александр Самойлов
9 декабря скончался актер Александр Самойлов.

День рождения >>

Сергей Барковский
Андрей Дежонов
Агнесса Зелтыня
Софья Лебедева
Вячеслав Невинный (младший)
Елизавета Нилова
Дарья Сагалова
Семён Шкаликов
Людмила Щербинина
Йозеф Абргам
Джейн Биркин
Дэн Дейли
Ли Ремик
Клаус-Петер Тиле
Йоланта Фрашиньская
Ванесса Энн Хадженс
все родившиеся 14 декабря >>

Афиша кино >>

Звонок. Последняя глава
триллер, фильм ужасов, экранизация
Япония, 2019
Небесный огонь
боевик
Китай, 2019
Проклятие Лауры: Завещание
триллер, фильм ужасов
США, 2020
На твоей волне
драма, мелодрама, фэнтези
Япония, 2019
Оборотень
комедия, триллер, фильм ужасов
США, 2020
Обратная связь
комедия
Россия, 2020
Про Лёлю и Миньку
детский фильм, семейное кино
Россия, 2020
Сентенция
драма
Россия, 2020
Назад в будущее
комедия, научная фантастика, приключения, семейное кино
США, 1985
Серебряные коньки
мелодрама, приключения, фэнтези
Россия, 2020
Неадекватные люди-2
драма, комедия
Россия, 2020
В плену у сакуры
военный фильм, драма, исторический фильм, мелодрама
Япония, Россия, 2019
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен