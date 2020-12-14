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Студия Warner Bros. поменяет дистрибьютора своих фильмов в России

14 декабря
2020 год

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14 декабря 2020
Студия Warner Bros. поменяет дистрибьютора своих фильмов в России. С марта 2021 года место компании «Каро Премьер» займет российское подразделение Universal Pictures International (UPI), сообщает «Ъ» со ссылкой на гендиректора UPI Вадима Иванова.

Студия Warner Bros. поменяет дистрибьютора своих фильмов в России
фото: karofilm.ru

«Каро Премьер» была основана в 1999 году и занималась эксклюзивным распространением фильмов Warner Bros. в России и некоторых странах СНГ. В 2019-м релизы студии собрали 6,1 млрд рублей, что составило 11,3% рынка. Среди российских дистрибьютеров «Каро» располагалась на втором месте — после Disney (37% рынка). Третью и четвертую позицию занимали «Централ Партнершип» и UPI. В 2021-м российское подразделение Universal Pictures International будет прокатывать фильмы уже двух крупнейших студий — Warner Bros. и Universal — и наряду с Walt Disney Studios сможет стать вторым крупным дистрибьютором.

«С одной стороны, монополизация никогда к добру не вела, но с другой — появление нескольких крупных игроков на рынке позволяет открывать новые бизнес-модели. Например, кинотеатры или целые киносети могут работать с определенным дистрибутором в определенных городах присутствия, показывая там только его контент», — отметил руководитель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.
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