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Кинокомпания 1-2-3 Production запустила онлайн-платформу для поиска новых лиц в кино

14 декабря
2020 год

Новости кино >>
14 декабря 2020
Кинокомпания 1-2-3 Production сообщила о запуске онлайн-платформы для поиска новых лиц в кино и агентства талантов. Руководить новыми направлениями будет ведущий кастинг-директор 1-2-3 Production Екатерина Дубровская.

Кинокомпания 1-2-3 Production запустила онлайн-платформу для поиска новых лиц в кино
фото: Пресс-служба 1-2-3 Production

Агентство талантов 1-2-3 Talents призвано сформировать пул профессионалов киноиндустрии и представлять их интересы как внутри 1-2-3 Production, так и на рынке. К работе будут привлечены актеры, режиссеры, сценаристы, операторы, а также музыканты, блогеры и инфлюенсеры. В настоящий момент 1-2-3 Talents уже заключило несколько эксклюзивных контрактов.

Онлайн-платформа 1-2-3 Casting была создана для поиска новых лиц и предоставления актерам возможности заявить о себе, участвуя в открытых кастингах. В настоящий момент регистрация на платформе уже открыта. Каждый артист, загрузивший свою анкету и принявший участие в кастинге, получит ответ на свои самопробы.
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