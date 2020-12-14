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И в горе, и в радости: Ирина Старшенбаум и Никита Ефремов поселились в «Общаге»

14 декабря
2020 год

Новости кино >>
14 декабря 2020
В сети появился трейлер дебютного фильма оператора «Отряда самоубийц» Романа Васьянова «Общага».


Общага — это модель мира в миниатюре, со всем диапазоном человеческих страстей, подвигов, стремлениями к добродетели и падениями, с любовью, дружбой и предательством.
1984 год, Свердловск. Первокурсник Забела, спекулянт Игорь, поэт Иван и местные нимфы Нелли и Света лавируют между внутренней свободой и распорядком общаги, деля горе и радости на всех. Внезапное самоубийство одной из студенток полностью переворачивает жизнь друзей.

И в горе, и в радости: Ирина Старшенбаум и Никита Ефремов поселились в «Общаге»

Главные роли в ленте исполнили Ирина Старшенбаум, Марина Васильева, Никита Ефремов, Юлия Ауг, Илья Маланин и Геннадий Вырыпаев.

Дата выхода «Общаги» в прокат пока не сообщается.
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№ 1
Инспектор побережья   14.12.2020 - 18:12
Есть фильмы в которых не играет многостаночница Юлия Ауг? читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Общага

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И в горе, и в радости: Ирина Старшенбаум и Никита Ефремов поселились в «Общаге» фотографии
И в горе, и в радости: Ирина Старшенбаум и Никита Ефремов поселились в «Общаге» фотографии
И в горе, и в радости: Ирина Старшенбаум и Никита Ефремов поселились в «Общаге» фотографии
И в горе, и в радости: Ирина Старшенбаум и Никита Ефремов поселились в «Общаге» фотографии
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