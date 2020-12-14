И в горе, и в радости: Ирина Старшенбаум и Никита Ефремов поселились в «Общаге»

В сети появился трейлер дебютного фильма оператора «Отряда самоубийц
» Романа Васьянова
«Общага
».
Общага — это модель мира в миниатюре, со всем диапазоном человеческих страстей, подвигов, стремлениями к добродетели и падениями, с любовью, дружбой и предательством.
1984 год, Свердловск. Первокурсник Забела, спекулянт Игорь, поэт Иван и местные нимфы Нелли и Света лавируют между внутренней свободой и распорядком общаги, деля горе и радости на всех. Внезапное самоубийство одной из студенток полностью переворачивает жизнь друзей.
Главные роли в ленте исполнили Ирина Старшенбаум
, Марина Васильева
, Никита Ефремов
, Юлия Ауг
, Илья Маланин
и Геннадий Вырыпаев
.
Дата выхода «Общаги
» в прокат пока не сообщается.
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