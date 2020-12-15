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Владислав Резник придет на помощь опытному хирургу Валерии Шкирандо

15 декабря
2020 год

Новости кино >>
15 декабря 2020
Завершились съемки мини-сериала «Врачебная ошибка» с Валерией Шкирандо и Владиславом Резником. Об этом сообщает пресс-служба телеканала Dомашний, который занимался производством романтической мелодрамы.

Владислав Резник придет на помощь опытному хирургу Валерии Шкирандо
фото: Пресс-служба телеканала Dомашний

По сюжету к тридцати пяти годам Елена (Валерия Шкирандо) стала хирургом высокого класса, но личная жизнь пошла под откос. Женщина была главной кормилицей в семье. Дочь фактически воспитал муж: он имел свободный график и мог работать на дому. И когда супруг наконец смог зарабатывать, он завел любовницу, что стало для Елены большим ударом. Не успев оправиться, она приехала на работу, чтобы провести сложнейшую операцию, а на столе оказалась та самая любовница мужа. Из-за врачебной ошибки заместителя Елены на следующий день пациентка скончалась. Так, хирург оказалась на скамье подсудимых. От нее отвернулись все, включая мужа, и лишь новый знакомый по фамилии Данилин (Владислав Резник) готов протянуть женщине руку помощи, потому что убежден в ее невиновности.

В актерский состав также вошли Андрей Милюхин, Василий Козлов, Оксана Чивилева и Евгений Никитин. Режиссерское кресло занял Петр Смирнов.
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