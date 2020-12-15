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Кинотеатры и продюсерские компании получат господдержку в размере 4,2 млрд рублей

15 декабря
2020 год

Новости кино >>
15 декабря 2020
В рамках рабочей встречи представители Минкультуры России и Фонда кино рассказали о распределении 4,2 млрд рублей из резервного фонда между организациями, осуществляющими производство, прокат и показ национальных фильмов.

Кинотеатры и продюсерские компании получат господдержку в размере 4,2 млрд рублей
фото: fond-kino.ru

Так, не менее 500 организаций, осуществляющих показ национальных картин, получат 2,1 млрд рублей. Для них необходимым условием является демонстрация не менее трех национальных фильмов с 1 января по 31 марта 2020-го. Расчет субсидии будет происходить уже в этом году, исходя из сборов кинотеатров пропорционально общим доходам отрасли. Полученная сумма может быть потрачена до 31 декабря 2021-го на показ кинокартин, аренду, погашение задолженностей и другие нужды.

Поддержку в размере 2,1 млрд рублей также смогут получить минимум 30 продюсерских компаний, выпустивших в прокат не менее одного национального фильма в период с 1 апреля 2020-го по 31 марта 2021 года. Ленты, которые ранее уже получили субсидии от государства, не будут допущены к участию в данной программе. Список всех получателей господдержки появится на официальном сайте Фонда кино.

Заместитель исполнительного директора Фонда кино Федор Соснов добавил, что данное мероприятие носит заявительский характер. Для получения денег организациям необходимо просто предоставить правильно заполненный пакет документов, тематика национальных фильмов и иные субъективные факторы никак не повлияют на отбор. Подписание договоров состоится с 26 по 31 декабря этого года.

Как отметил замминистра культуры РФ Максим Ксензов, решение о дальнейшей поддержке будет приниматься по результатам первого квартала 2021 года, так как в условиях пандемии даже планирование на месяц вперед оказывается безрезультатным.
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