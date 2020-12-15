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Мультфильм Андрея Хржановского «Нос, или Заговор “не таких”» выйдет в прокат 11 марта

15 декабря
2020 год

Новости кино >>
15 декабря 2020
Мультфильм Андрея Хржановского «Нос, или Заговор “не таких”» выйдет в кинотеатрах 11 марта 2021 года, сообщает прокатная компания All Media.

Мультфильм Андрея Хржановского «Нос, или Заговор “не таких”» выйдет в прокат 11 марта
фото: К/ф «Нос, или Заговор “не таких”»

В основе сюжета — повесть Николая Гоголя «Нос» и одноименная опера, написанная в конце 1920-х Дмитрием Шостаковичем. Фильм посвящен пионерам, новаторам в науке и искусстве. Людям, которые опережали свое время. И, что самое главное, имели бесстрашие идти против течения ценой собственного благополучия, а зачастую и жизни.

«Нос, или Заговор “не таких”» студии «Шар» в этом году уже удостоился Приза жюри Международного фестиваля анимационного кино в Анси и был номинирован на Премию Европейской киноакадемии в категории «Лучший анимационный фильм». Российская премьера состоялась на открытии «Кинотавра» в сентябре этого года, а мировая — на Международном Роттердамском кинофестивале.

«Многожанровость этой картины, это удивительное внедрение то ли кино в мультипликацию, то ли мультипликации в кино — совершенно новый уровень осмысления художественного фильма как произведения искусства. Для меня это фильм о тех людях, которым чуждо равнодушие: их сердца отзываются на боль сегодняшнего дня и боль прошлого, они не безразличны ко всему — к жизни, к памяти, друг к другу», — поделилась впечатлениями от фильма актриса Чулпан Хаматова.
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