Новым гендиректором more.tv стала Лала Ахмедова

Генеральным директором онлайн-сервиса more.tv стала Лала Ахмедова. Она сменила на посту Дениса Горшкова, который был руководителем платформы с момента ее основания в 2018 году. Об этом сообщается в официальном Facebook-аккаунте «Национальной Медиа Группы» (НМГ), владеющей more.tv.
фото: more.tv
В новой должности Ахмедова займется развитием и продвижением сервиса, наращиванием абонентской базы и монетизацией. На этом посту она будет подчиняться заместителю гендиректора НМГ по развлекательному вещанию Вячеславу Муругову.
Лала Ахмедова 25 лет работает в сфере стратегического маркетинга, брендинга, digital-маркетинга и продуктового дизайна. Она сотрудничала с корпорацией Samsung, работала в крупнейших мировых коммуникационных группах WPP (Великобритания) и McCann-Erickson International. С 2016-го по настоящее время возглавляла Департамент маркетинговых коммуникаций «СТС Медиа».
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