Картина «Ромео и Джульетта» Бекмамбетова включена в одну из секций «Сандэнса»

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Министерство культуры РФ договорилось с киностудией насчёт субсидии из федерального бюджета.

16 декабря

«Заводной апельсин», «Тёмный рыцарь» и «Шрэк» объявлены культурным достоянием США

Реестр Национального совета США по сохранности фильмов, которые теперь будут храниться в Библиотеке Конгресса, пополнился на 25 картин.