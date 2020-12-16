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Картина «Ромео и Джульетта» Бекмамбетова включена в одну из секций «Сандэнса»

16 декабря
2020 год

Новости кино >>
16 декабря 2020
Новая версия «Ромео и Джульетты» под названием R#J будет представлена в конкурсе фестиваля независимого кино «Сандэнс», который пройдёт в США с 28 января по 3 февраля 2021 года. Работа российских продюсеров Тимура Бекмамбетова, Игоря Цая и режиссёра Кэри Уильямса включена в секцию Next, посвящённую самым передовым и инновационным фильмам киносмотра, сообщается на сайте смотра. «Сандэнс» впервые пройдёт в гибридном формате: на виртуальной платформе фестиваля состоится онлайн-премьера фильма.

Помимо R#J, в программе Next примут участие «Пылающий мир» Карлсон Янг, игравшей в телевизионном «Крике», «Криптозоопарк» Дэша Шоу, «Первое свидание» Мануэля Кросби и Даррена Кнаппа, Ma Belle, My Beauty Марион Хилл, «Поисковики» Пачо Велеса, «Клубничный особняк» Альберта Бирни и Кентакера Одли, «Сын монархов» Алексиса Гамбиса и «Мы все едем на Всемирную ярмарку» Джейн Шенбрун.


Всего в смотре примут участие 72 полнометражных фильма, которые жюри выбрало из 3500 заявок. В национальный конкурс игрового кино попали ленты «Кода» Сиэн Хедер, «Я был простым человеком» Кристофера Макото Йоги, «Жокей» Клинта Бентли, «Джон и дыра» Паскуаля Систо, Mayday Карен Чинорре, «Супериор» Эрин Василопулос, «Вместе вместе» Николь Бекуив, «Дикий индеец» Лайла Митчелла Корбайна-младшего, а также режиссёрские дебюты актёров — «На счёт три» Джеррода Кармайкла и «Притворство» Ребекки Холл с Тессой Томпсон, Рут Негга, Андре Холландом и Александром Скарсгардом.

В секции мировых премьер будут представлены картины «Эми Тан: непреднамеренные мемуары» Джеймса Редфорда, «Приведите свою собственную бригаду» Люси Уокер, «Восемь для Сильвера» Шона Эллиса, «Как это заканчивается» Дэрила Уэйна и Зои Листер-Джонс, «На Земле» Бена Уитли, «На одном дыхании» Нанфу Ван, «Чудесная и чёрная дыра» Кейт Цанг, «Меня зовут Поли Мюррей» Бетси Уэст и Джули Коэн, «Узники страны призраков» Сиона Соно с Николасом Кейджем и Софией Бутелла, «Братья Спаркс» Эдгара Райта, «Как мы попали на улицу Сезам» Мэрилин Агрело, «Масса» Франа Кранза и режиссёрский дебют Робин Райт «Земля», где она же сыграла главную роль.
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