Картина «Ромео и Джульетта» Бекмамбетова включена в одну из секций «Сандэнса»

Новая версия «Ромео и Джульетты
» под названием R#J
будет представлена в конкурсе фестиваля независимого кино «Сандэнс
», который пройдёт в США с 28 января по 3 февраля 2021 года. Работа российских продюсеров Тимура Бекмамбетова
, Игоря Цая
и режиссёра Кэри Уильямса
включена в секцию Next, посвящённую самым передовым и инновационным фильмам киносмотра, сообщается на сайте
смотра. «Сандэнс» впервые пройдёт в гибридном формате: на виртуальной платформе фестиваля состоится онлайн-премьера фильма.
Помимо R#J, в программе Next примут участие «Пылающий мир
» Карлсон Янг
, игравшей в телевизионном «Крике
», «Криптозоопарк
» Дэша Шоу
, «Первое свидание
» Мануэля Кросби
и Даррена Кнаппа
, Ma Belle, My Beauty Марион Хилл
, «Поисковики
» Пачо Велеса
, «Клубничный особняк
» Альберта Бирни
и Кентакера Одли
, «Сын монархов
» Алексиса Гамбиса
и «Мы все едем на Всемирную ярмарку
» Джейн Шенбрун
.
Всего в смотре примут участие 72 полнометражных фильма, которые жюри выбрало из 3500 заявок. В национальный конкурс игрового кино попали ленты «Кода
» Сиэн Хедер
, «Я был простым человеком
» Кристофера Макото Йоги
, «Жокей
» Клинта Бентли
, «Джон и дыра
» Паскуаля Систо
, Mayday Карен Чинорре
, «Супериор
» Эрин Василопулос
, «Вместе вместе
» Николь Бекуив
, «Дикий индеец
» Лайла Митчелла Корбайна-младшего
, а также режиссёрские дебюты актёров — «На счёт три
» Джеррода Кармайкла
и «Притворство
» Ребекки Холл
с Тессой Томпсон
, Рут Негга
, Андре Холландом
и Александром Скарсгардом
.
В секции мировых премьер будут представлены картины «Эми Тан: непреднамеренные мемуары
» Джеймса Редфорда
, «Приведите свою собственную бригаду
» Люси Уокер
, «Восемь для Сильвер
а» Шона Эллиса
, «Как это заканчивается
» Дэрила Уэйна
и Зои Листер-Джонс
, «На Земле
» Бена Уитли
, «На одном дыхании
» Нанфу Ван
, «Чудесная и чёрная дыра
» Кейт Цанг
, «Меня зовут Поли Мюррей
» Бетси Уэст
и Джули Коэн
, «Узники страны призраков
» Сиона Соно
с Николасом Кейджем
и Софией Бутелла
, «Братья Спаркс
» Эдгара Райта
, «Как мы попали на улицу Сезам
» Мэрилин Агрело
, «Масса
» Франа Кранза
и режиссёрский дебют Робин Райт
«Земля
», где она же сыграла главную роль.
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