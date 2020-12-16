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«Ленфильму» дали 1 млрд рублей на погашение кредита

16 декабря
2020 год

Новости кино >>
16 декабря 2020
Министерство культуры РФ договорилось с «Ленфильмом» насчёт субсидии из федерального бюджета. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Федеральное казначейство.

В декабре студия получит 999,4 млн рублей. При этом в августе «Ленфильму» выделили 486,6 млн руб. Соответственно общая сумма субсидии составит около 1,5 млрд руб. Данные средства пойдут исключительно на погашение основного долга по кредиту, выданному банком ВТБ в 2013 году в размере 1,53 млрд руб. под 10,25% годовых (с 2020-го ставка снижена до 10,15%).

«Ленфильму» дали 1 млрд рублей на погашение кредита
фото: rbc.ru

По словам представителя киностудии, «работа с долгами идёт в плановом режиме». А в ВТБ отметили активное сотрудничество банка «с "Ленфильмом" по погашению и реструктуризации ссудной задолженности киностудии в рамках поручений президента России».

Вопрос с кредитом пообещал решить новый генеральный директор студии Фёдор Щербаков, назначенный на пост в сентябре текущего года вместо ушедшей Инессы Юрченко, которая в свою очередь была временно исполняющей обязанности гендиректора после ухода Эдуарда Пичугина. Щербаков тогда заявил, что «"Ленфильм" останется государственной студией и никакого перепрофилирования не будет».
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