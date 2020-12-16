В России запустили «Фабрику сценариев»

Продюсерский центр Potential запустил «Фабрику сценариев» / Potential Script Factory – систему приёма, разработки и девелопмента сценариев. Любой сценарист может бесплатно прислать свой сценарий, получить обратную связь и возможность попасть в продюсерский портфель Potential. Подать заявку можно на онлайн-платформе mypotential.ru.
фото: пресс-служба продюсерского центра Potential
Согласно пресс-службе продюсерского центра, в случае заинтересованности сценарием продюсеры будут помогать автору в доработке и «упаковке» проекта в соответствии с индустриальными стандартами (включая подготовку синопсиса, пакета документов, презентации), чтобы адресно предлагать российским кинокомпаниям и видеосервисам. С автором будет заключаться лицензионный договор для продажи сценария. За проект предполагается выплата гонорара. Если сценарий не пройдёт отбор в Script Factory, сценарист получит краткий отзыв на свою работу и «дорожную карту» – рекомендации от редакторов Potential о том, какие образовательные программы ему подойдут или в каком направлении стоит двигаться, чтобы доработать сценарий.
Проекты можно подавать в течение всего года. Принимаются истории любых жанров и форматов. Чтобы отправить свой сценарий, автору нужно заполнить анкету – сообщить личные данные, прикрепить заявку с основной информацией о проекте (название, формат, жанр, референсы, теглайн, логлайн, синопсис, мир и герои, степень готовности), сценарий, посерийный план, презентацию проекта. Каждая присланная работа будет прочитана редактором, автор получит на почту уведомление с обратной связью.
По словам креативного продюсера Potential Ирины Обидовой, «даже после самых удачных питчингов есть ощущение, что многие талантливые авторы остались за бортом, многие проекты вновь отложены в долгий ящик – хотя могли бы заинтересовать продюсеров и уйти в производство. Кто-то не силён в публичных выступлениях, кого-то нужно было немного подтолкнуть в поиске верного решения и доработать проект. Причин много, итог один – конкурсы не работают так, как хотелось бы. Именно поэтому мы создали систему постоянного приёма заявок и нон-стоп вычитки и коммуникации с авторами по доработке и девелопменту сценариев... Последние пять лет мы активно взаимодействуем с российскими кинокомпаниями, видеосервисами и платформами и отлично знаем их брифы, вкусы, подход к отбору проектов. Если раньше они были в жюри на наших питчингах – сейчас мы сможем предлагать интересные им проекты напрямую. Это упрощает работу и нам, и авторам, и продюсерам».
Potential поддерживает коммуникацию с продюсерами кинокомпаний СТВ, Нон-стоп продакшн, Марс Медиа, VitaAktiva, Пан-Атлантик Студио, видеосервисов START, Okko, Яндекс.Студия, Premier, Chill и других.
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