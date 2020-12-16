Стартовали съёмки режиссёрского дебюта братьев Пресняковых «Храни меня, мой Инстаграм»

анонс

16 декабря В России запустили «Фабрику сценариев» Любой сценарист может бесплатно прислать свой сценарий, получить обратную связь и возможность попасть в продюсерский портфель Potential.

16 декабря «Ленфильму» дали 1 млрд рублей на погашение кредита Министерство культуры РФ договорилось с киностудией насчёт субсидии из федерального бюджета.

16 декабря Картина «Ромео и Джульетта» Бекмамбетова включена в одну из секций «Сандэнса» Объявлена программа кинофестиваля, который пройдёт в США с 28 января по 3 февраля 2021 года.