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Стартовали съёмки режиссёрского дебюта братьев Пресняковых «Храни меня, мой Инстаграм»

16 декабря
2020 год

Новости кино >>
16 декабря 2020
Известные драматурги Олег и Владимир Пресняковы приступили к съёмкам своего режиссёрского дебюта «Храни меня, мой Инстаграм» с Равшаной Курковой в главной роли. Об этом сообщает пресс-служба фильма.

В картине также заняты Юрий Чурсин, Макар Запорожский, Мария Шукшина, Наталья Бочкарёва, Елена Валюшкина, Мария Кравченко, Валентина Мазунина, Зоя Кайдановская, Анна Андрусенко и другие актёры.

Стартовали съёмки режиссёрского дебюта братьев Пресняковых «Храни меня, мой Инстаграм»
фото: пресс-служба фильма

Зрителей ожидает комедийная история, которая могла случиться в любой школе России, где закрутились большая любовь, два убийства, поэзия Бродского и рука на чёрной попе.

За визуальную составляющую отвечает оператор Андрей Найденов. Продюсерами выступают Андрей Савельев и Арсений Овчинников. Планируется, что комедия выйдет в российский кинопрокат в 2021 году.
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Стартовали съёмки режиссёрского дебюта братьев Пресняковых «Храни меня, мой Инстаграм» фотографии
Стартовали съёмки режиссёрского дебюта братьев Пресняковых «Храни меня, мой Инстаграм» фотографии
Стартовали съёмки режиссёрского дебюта братьев Пресняковых «Храни меня, мой Инстаграм» фотографии
Стартовали съёмки режиссёрского дебюта братьев Пресняковых «Храни меня, мой Инстаграм» фотографии
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