Стартовали съёмки режиссёрского дебюта братьев Пресняковых «Храни меня, мой Инстаграм»

Известные драматурги Олег
и Владимир Пресняковы
приступили к съёмкам своего режиссёрского дебюта «Храни меня, мой Инстаграм
» с Равшаной Курковой
в главной роли. Об этом сообщает пресс-служба фильма.
В картине также заняты Юрий Чурсин
, Макар Запорожский
, Мария Шукшина
, Наталья Бочкарёва
, Елена Валюшкина
, Мария Кравченко
, Валентина Мазунина
, Зоя Кайдановская
, Анна Андрусенко
и другие актёры.
фото: пресс-служба фильма
Зрителей ожидает комедийная история, которая могла случиться в любой школе России, где закрутились большая любовь, два убийства, поэзия Бродского и рука на чёрной попе.
За визуальную составляющую отвечает оператор Андрей Найденов
. Продюсерами выступают Андрей Савельев
и Арсений Овчинников
. Планируется, что комедия выйдет в российский кинопрокат в 2021 году.
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