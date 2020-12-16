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Кирилл Кяро отправляет Юлию Снигирь и Андрея Бурковского в последний путь в трейлере сериала «Пассажиры»

16 декабря
2020 год

Новости кино >>
16 декабря 2020
В сети состоялась премьера трейлера оригинального сериала START «Пассажиры» режиссера Карена ОганесянаИгра на выживание»).


В такси к Андрею, рассекающему по Москве на старом «Мерседесе» из 90-х, попасть непросто. Его пассажирами становятся только те, кто не успел при жизни подвести важный итог, признаться себе или другим в чем-то, что висит на душе грузом, не отпуская из этого мира. Пока пассажиры не откроют свою душу водителю и не осознают, что держит их на Земле, такси будет продолжать свой путь.

Кирилл Кяро отправляет Юлию Снигирь и Андрея Бурковского в последний путь в трейлере сериала «Пассажиры»

Главные роли в проекте сыграли Кирилл Кяро, Юлия Снигирь, Анатолий Белый, Владимир Меньшов, Сергей Гилёв, Андрей Бурковский, Даниил Воробьёв, Егор Губарев, Юлия Ауг, Валентина Муравская и Анастасия Уколова.

24 декабря на START появится две серии «Пассажиров», далее эпизоды будут выходить по субботам.
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Кирилл Кяро отправляет Юлию Снигирь и Андрея Бурковского в последний путь в трейлере сериала «Пассажиры» фотографии
Кирилл Кяро отправляет Юлию Снигирь и Андрея Бурковского в последний путь в трейлере сериала «Пассажиры» фотографии
Кирилл Кяро отправляет Юлию Снигирь и Андрея Бурковского в последний путь в трейлере сериала «Пассажиры» фотографии
Кирилл Кяро отправляет Юлию Снигирь и Андрея Бурковского в последний путь в трейлере сериала «Пассажиры» фотографии
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