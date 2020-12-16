Кирилл Кяро отправляет Юлию Снигирь и Андрея Бурковского в последний путь в трейлере сериала «Пассажиры»

В сети состоялась премьера трейлера оригинального сериала START «Пассажиры
» режиссера Карена Оганесяна
(«Игра на выживание
»).
В такси к Андрею, рассекающему по Москве на старом «Мерседесе» из 90-х, попасть непросто. Его пассажирами становятся только те, кто не успел при жизни подвести важный итог, признаться себе или другим в чем-то, что висит на душе грузом, не отпуская из этого мира. Пока пассажиры не откроют свою душу водителю и не осознают, что держит их на Земле, такси будет продолжать свой путь.
Главные роли в проекте сыграли Кирилл Кяро
, Юлия Снигирь
, Анатолий Белый
, Владимир Меньшов
, Сергей Гилёв
, Андрей Бурковский
, Даниил Воробьёв
, Егор Губарев
, Юлия Ауг
, Валентина Муравская
и Анастасия Уколова
.
24 декабря
на START появится две серии «Пассажиров
», далее эпизоды будут выходить по субботам.
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