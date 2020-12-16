Кирилл Кяро отправляет Юлию Снигирь и Андрея Бурковского в последний путь в трейлере сериала «Пассажиры»

анонс

Стартовали съёмки режиссёрского дебюта братьев Пресняковых «Храни меня, мой Инстаграм»

Любой сценарист может бесплатно прислать свой сценарий, получить обратную связь и возможность попасть в продюсерский портфель Potential.

Министерство культуры РФ договорилось с киностудией насчёт субсидии из федерального бюджета.

16 декабря

Картина «Ромео и Джульетта» Бекмамбетова включена в одну из секций «Сандэнса»

Объявлена программа кинофестиваля, который пройдёт в США с 28 января по 3 февраля 2021 года.