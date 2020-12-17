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Наоми Аки споёт I Wanna Dance With Somebody в образе Уитни Хьюстон

17 декабря
2020 год

Новости кино >>
17 декабря 2020
Наоми Аки сыграет Уитни Хьюстон в биографической ленте I Wanna Dance With Somebody, уверяет Deadline.

Семья певицы, скончавшейся в 2012 году, принимает активное участие в разработке картины, режиссёрское кресло которой заняла Стелла Меги. Сценарий для фильма написал Энтони Маккартен, а в продюсерскую команду входит Клайв Дэвис, сотрудничавший с Хьюстон.

Наоми Аки споёт I Wanna Dance With Somebody в образе Уитни Хьюстон
фото: movies.mxdwn

«Мы провели значительную часть года в изнуряющих поисках актрисы, которая смогла бы сыграть Уитни Хьюстон. Наоми Аки впечатлила нас на всех стадиях этого процесса. Я была тронута её способностью передать присутствие Хьюстон на сцене и одновременно привнести столько человечности в её личную жизнь», — прокомментировала выбор актрисы режиссёр.

Начало съёмок запланировано на 2021-й, премьера намечена на 2022-й.
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