Наоми Аки споёт I Wanna Dance With Somebody в образе Уитни Хьюстон

Наоми Аки
сыграет Уитни Хьюстон
в биографической ленте I Wanna Dance With Somebody
, уверяет Deadline
.
Семья певицы, скончавшейся в 2012 году, принимает активное участие в разработке картины, режиссёрское кресло которой заняла Стелла Меги
. Сценарий для фильма написал Энтони Маккартен
, а в продюсерскую команду входит Клайв Дэвис
, сотрудничавший с Хьюстон.
«Мы провели значительную часть года в изнуряющих поисках актрисы, которая смогла бы сыграть Уитни Хьюстон. Наоми Аки впечатлила нас на всех стадиях этого процесса. Я была тронута её способностью передать присутствие Хьюстон на сцене и одновременно привнести столько человечности в её личную жизнь», —
прокомментировала выбор актрисы режиссёр.
Начало съёмок запланировано на 2021-й, премьера намечена на 2022-й.
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