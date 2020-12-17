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Начались съёмки киноальманаха «Шесть лёгких пьес»

17 декабря
2020 год

Новости кино >>
17 декабря 2020
Стартовали съёмки киноальманаха «Шесть лёгких пьес» производства «Кинокомпании Андрея Кончаловского», сообщается на официальной странице знаменитого режиссёра в социальной сети Facebook.

Начались съёмки киноальманаха «Шесть лёгких пьес»
фото: facebook.com

Съёмки начались с новеллы Юлии Трофимовой «5 минут на любовь» с Марией Смольниковой, Ильёй Малаковым и Ильёй Лыковым. Перед командой «Мотор!» по традиции режиссёр, снимающая драмеди о желании любить и быть любимой, разбила о штатив тарелку с названием фильма и именами членов съёмочной группы. Осколки команда будет хранить на память о первом съёмочном дне.

Название картины, состоящей из шести работ начинающих режиссёров, отсылает к сборнику музыкальных произведений композитора Игоря Стравинского «Пять лёгких пьес в четыре руки», которые начинающий пианист должен разучить, прежде чем переходить к более сложным композициям. Короткометражки объединяет тема современной молодёжи в большом городе.
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Начались съёмки киноальманаха «Шесть лёгких пьес» фотографии
Начались съёмки киноальманаха «Шесть лёгких пьес» фотографии
Начались съёмки киноальманаха «Шесть лёгких пьес» фотографии
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