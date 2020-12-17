Начались съёмки киноальманаха «Шесть лёгких пьес»

Стартовали съёмки киноальманаха «Шесть лёгких пьес
» производства «Кинокомпании Андрея Кончаловского
», сообщается на официальной странице знаменитого режиссёра в социальной сети Facebook
.
Съёмки начались с новеллы Юлии Трофимовой
«5 минут на любовь
» с Марией Смольниковой
, Ильёй Малаковым
и Ильёй Лыковым
. Перед командой «Мотор!»
по традиции режиссёр, снимающая драмеди о желании любить и быть любимой, разбила о штатив тарелку с названием фильма и именами членов съёмочной группы. Осколки команда будет хранить на память о первом съёмочном дне.
Название картины, состоящей из шести работ начинающих режиссёров, отсылает к сборнику музыкальных произведений композитора Игоря Стравинского
«Пять лёгких пьес в четыре руки
», которые начинающий пианист должен разучить, прежде чем переходить к более сложным композициям. Короткометражки объединяет тема современной молодёжи в большом городе.
обсуждение >>