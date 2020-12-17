Ларс фон Триер вернётся в «Королевство»

Ларс фон Триер снимет третий сезон «Королевства», который станет финальным для сериала, начатого им в 90-е. Согласно Deadline, продолжение будет состоять из пяти серий, а съёмки запланированы на 2021 год.
Изначально культовое шоу должно было состоять из трёх сезонов, однако по ряду причин, включая смерть ключевых актёров Эрнста-Хуго Ярегора и Кирстен Рольфес, Триеру не удалось завершить его более 20 лет назад. Продюсеры студии Zentropa держат детали сюжета в секрете, но заявили, что в третьем сезоне появятся как новые, так и старые персонажи. Ожидается, что финал будет исследовать нераскрытые истории о больнице, а также воспламенит старые распри между шведами и датчанами. Авторами сценария вновь выступили Триер и Нильс Версель. Режиссёр сам поставит все пять эпизодов под названием «Королевство: Исход» (The Kingdom Exodus).
фото: кадр из сериала «Королевство»
«Границы бывают разных форм; они могут быть линиями, начерченными линейками на белой бумаге (часто невидимой для тех, кто посещает фактические географические места). Линии границ могут быть иллюстративными, если не сказать довольно вымышленными и откровенно злыми; они могут быть нарисованы мягким красным цветом, практически невидимы и, возможно, даже в виде пунктирной линии, как если бы это означало извинение или даже — стыд. Тем не менее, линии висят там в невероятном количестве, и вместе они составляют те "территории", чьи жители достаточно сильны, чтобы защищать. Вход и выход часто влекут за собой насилие, поскольку, разумеется, ожидается, что любой посетитель вернётся после того, как закончит свои дела», — загадочно говорит о сериале фон Триер.
Действие первых сезонов разворачивалось в королевской больнице в Копенгагене, ставшей ареной странных и необъяснимых событий. Проблем у главврача Моэсгора выше крыши: нейрохирург Стиг Хельмер сделал неудачную операцию девочке и стремится уничтожить доказательства, профессор Бондо помешался на своих исследованиях раковых опухолей, а вечная пациентка госпожа Друссе расследует историю больничного привидения, живущего в лифте. В 2004-м Стивен Кинг адаптировал шоу для американских зрителей под названием «Королевский госпиталь».
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