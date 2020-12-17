В программе «Дня короткометражного кино» примут участие главный редактор Кино-Театр.Ру Жан Просянов и актриса Анна Котова-Дерябина

Стали известны образовательная и деловая программы акции «День короткометражного кино». В рамках первой 19 и 20 декабря в онлайн-формате пройдут мастер классы и дискуссии с участием ведущих профессионалов киноиндустрии, а деловая секция будет состоять из питчингов и итогов акции. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.
Образовательная секция «Вселенная короткого метра» откроется 19 декабря в 11:00 лекцией «Современное состояние короткого метра: классика vs эксперименты» об общем состоянии короткометражного и дебютного кино, а также тенденциях кинематографа. Спикером выступит главный редактор Кино-Театр.Ру и директор по развитию веб-кинотеатра Chill Жан Просянов.
В этот же день день в 13:30 пройдёт открытая встреча «Что короткометражное кино и соцсети заимствуют друг у друга» о заимствовании съёмки видео короткометражного кино и социальных сетей (на примерах Instagram, TikTok). В open-talk примут участие продюсер Кирилл Алёхин, основатель студии Дикий Digital, специализирующейся на создании веб-сериалов, комиксов и рекламы, Виктор Кравченко и режиссёр, преподаватель высшей школы кино «Арка» Александр Володин. В 16:00 создатель первого российского интерактивного сериала «Всё сложно» и соавтор первой в России книги по драматургии интерактивного кино «Белое зеркало. Учебник по интерактивному сторителлингу» Антон Уткин проведёт мастер-класс «Драматургия интерактивного кино». Завершится день творческой встречей «Зачем известные актёры снимаются в коротком метре? Личный опыт» с актрисой Анной Котовой-Дерябиной, которая начнётся в 17:30.
20 декабря в 11:00 состоится Open-talk «Зачем массовому зрителю короткий метр?», посвящённый дистрибуции короткого метра, разбору кейсов, привлечению массового зрителя к короткому метру и возможности заработать на короткометражном кино. Среди участников – Москино, Синепромо, онлайн-кинотеатр Start и представители фестивалей. Далее в 13:50 последует мастер-класс «Российский короткий метр заграницей», где разберут успешный кейс продвижения российского короткометражного фильма за рубежом на примере ленты Татьяны Федоровской «Мамины шпильки», получившей награду как лучший студенческий фильм BAFTA. Сама же постановщица получила приглашение войти в состав Британской киноакадемии.
Завершится образовательная программ беседой с представителями европейских платформ и питчингов о коротком метре и об ожиданиях европейского киносообщества от российского короткометражного кино. Спикерами выступят руководитель онлайн-платформы для короткометражных и студенческих фильмов T-Port Амос Гева и педагог, директор фестиваля и кинофорума иммерсивного и интерактивного кино Courant 3D во французском Ангулеме, программный директор секций «новых технологий в кино: Nouvelles technologies / nouvelles écritures» на нескольких международных киносмотрах Франсуа Серр.
25 декабря в 14:00 откроется деловая программа питчингом региональных образовательных центров, на которой презентуют исследования «Региональное кинообразование». В нём примут участие кинематографисты из Абакана, Архангельска, Калининграда, Карачаево-Черкесска, Красноярска, Нижнего Новгорода, Петрозаводска, Тольятти, Томска, Тюмени, Уфы, Элисты и других регионов России. Среди экспертов – представители государственных организаций, ведущие продюсеры и технические партнёры. В этот же день подведут итоги «Всероссийского Питчинга Дебютантов-2020» и самой акции «День короткометражного кино» — в рамках «Ночи короткого метра», где также покажут шорт-лист флешмоба «Мой первый короткий метр», который продлится до 23 декабря.
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