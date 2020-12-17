Продолжение ситкома «Сашатаня» выйдет в новогодние праздники

Новый сезон ситкома «Сашатаня» стартует на ТНТ 2 января. Сериал разменял уже третью сотню эпизодов, уточняет пресс-служба телеканала.
В новых сериях Сергеевы вместе с сыном Алёшкой пойдут первый раз в первый класс. Постигать школьную программу вместе с сыном, как и положено, предстоит его родителям, поэтому Саша и Таня снова засядут за тетради и учебники.
фото: пресс-служба телеканала ТНТ
Сильвестр Андреевич будет изо всех сил стараться вернуться обратно в ТОП-100 богатеев страны. Сильно пошатнувшееся здоровье, как ни странно, сыграет ему на руку. На деньги, полученные по страховке, он организует алкогольный завод. Правда, есть в его бизнес-плане несколько серьёзных просчётов, которые могут обернуться реальным крахом.
Лучшие друзья Сергеевых Лиля и Миша раскроют свою очень интимную тайну, а вечная студентка Катя снова будет искать приключения на свою зачётку и проживёт несколько дней в шкафу у Сашиного босса.
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