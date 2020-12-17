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Юрий Стоянов и Артём Ткаченко пьют кровь и творят бесчинства в тизере сериала «Вампиры средней полосы»

17 декабря
2020 год

Новости кино >>
17 декабря 2020
В сети состоялась премьера тизера оригинального сериала START «Вампиры средней полосы» режиссера Антона МасловаФитнес»).


Смоленск — обычный город, расположенный в средней полосе России. Лишь одно отличает его от любого другого провинциального города средней полосы... В Смоленске живут вампиры! Живут давно. Живут тихо. Живут по закону. Живут непримечательной жизнью обычной российской семьи и вовсе не убивают людей. Хотя кровь, конечно, попивают. И вот когда в березовой роще под Смоленском находят обескровленных парней... Их мирная жизнь оказывается под угрозой.

«В Смоленске живут на сто процентов наши — российские Вампиры, — объясняет Антон Маслов. — С нашей ментальностью, радостями и проблемами. Живут по-людски. Они не классические герои «Дракулы» Брэма Стокера, которые боятся чеснока и носят красивые наряды. Они пьют кровь из пластиковых полторашек и граненых стаканов. «Студент, пенсионер, врач, училка и следователь. Полный социальный набор,» — говорит одна из наших героинь. Выбор Смоленска не случаен, ведь у города большая история. Его брали немцы, французы, и старались даже татары. У нас будет много исторических флешбэков, ведь вампиры живут очень давно, а Дед Слава вообще основал Смоленск».

Юрий Стоянов и Артём Ткаченко пьют кровь и творят бесчинства в тизере сериала «Вампиры средней полосы»

Главные роли в сериале сыграли Юрий Стоянов, Татьяна Догилева, Екатерина Кузнецова, Артём Ткаченко, Ольга Медынич, Михаил Гаврилов, Дмитрий Чеботарёв, Глеб Калюжный, Дмитрий Лысенков, Александр Устюгов, Александра Ребенок, Александр Никольский, Маргарита Шилова и Виталия Корниенко.

«Вампиры средней полосы» — не в чистом виде комедия, это драмеди, — считает Юрий Стоянов. — Здесь есть и грустное, и смешное. Мой персонаж много раз повторяет: «это моя семья!». Семейственность — главное как в кадре, так и в отношениях с партнерами на площадке. Взаимоотношения с Глебом Калюжным, сыгравшим Женька, за кадром у нас были такие же, как в кадре. Он классный парень, будет вспоминать меня, надеюсь, хорошим словом. В сериале дед Слава раздает подзатыльники, но при этом безумно любит Женька, считает его своим внуком. Поскольку моему герою тысяча лет, он использует устаревшие слова, часто употребляет пикантные выражения, но не матерные. Это один из немногих проектов, где импровизация в тексте просто невозможна».

Юрий Стоянов и Артём Ткаченко пьют кровь и творят бесчинства в тизере сериала «Вампиры средней полосы»

«У нас, у вампиров средней полосы, свои фишечки, — делится Глеб Калюжный. — Мы не те вампиры, которые говорят: «чувствую запах чеснока — я умираю», — у нас получилось нечто среднее между сказкой и чем-то трушным. Женек молодой, экспрессивный, целеустремленный, но неопытный. В этом его комичность и притягательность. И это было интересно играть. И не менее интересно — обилие сцен с визуальными эффектами. Самое крутое в таких мистических историях то, что на съемках перед тобой в кадре пустота, а тебе нужно сыграть, как будто там апокалипсис».

Сценаристами «Вампиров средней полосы» выступили Алексей Акимов, Константин Гарбузов, Дмитрий Шепелевич, Роман Бородавкин, Дмитрий Крепчук, Алексей Зуёнок, Ольга Симонова и Вадим Хлебкович.

«Четыре года назад, когда мы только писали сценарий, тема вампиров казалась забытой, — рассказывает Алексей Акимов, — Сейчас она стала актуальной. Может быть, мы трендсеттеры? Когда я придумываю персонажей, мне легче представлять конкретных людей, не обязательно актеров, это могут быть просто знакомые. Но в данном случае, пытаясь наградить нашего деда Славу с тысячелетним стажем какими-то присказками, ужимками, я представлял Юрия Стоянова. Юрий Николаевич великолепнейший комедийный актер, очень тонкий, и мне кажется, он недооценен как драматический актер. Мне хотелось раскрыть его в этой роли».

Юрий Стоянов и Артём Ткаченко пьют кровь и творят бесчинства в тизере сериала «Вампиры средней полосы»

Первый эпизод сериала участвовал в конкурсной программе фестиваля «Пилот» в 2018 году. Юрий Стоянов тогда получил приз фестиваля за лучшую мужскую роль, а сам сериал — отличные отзывы критиков, включивших «Вампиров» в списки лучших участников смотра и самых ожидаемых российских сериалов.

«Вампирское лобби в определенных кругах делало всё возможное, чтобы мы не смогли снять сериал, — шутит генеральный продюсер сериала и сооснователь видеосервиса START Виталий Шляппо. — Но мы справились. Будьте осторожны, смотрите «Вампиров средней полосы» на START в 2021 году!»
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Юрий Стоянов и Артём Ткаченко пьют кровь и творят бесчинства в тизере сериала «Вампиры средней полосы» фотографии
Юрий Стоянов и Артём Ткаченко пьют кровь и творят бесчинства в тизере сериала «Вампиры средней полосы» фотографии
Юрий Стоянов и Артём Ткаченко пьют кровь и творят бесчинства в тизере сериала «Вампиры средней полосы» фотографии
Юрий Стоянов и Артём Ткаченко пьют кровь и творят бесчинства в тизере сериала «Вампиры средней полосы» фотографии
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