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Премьера короткометражки Никиты Тарасова «Спасибо, коучер!» состоится 20 декабря

18 декабря
2020 год

Новости кино >>
18 декабря 2020
Онлайн-премьера короткометражного фильма «Спасибо, коучер!» состоится 20 декабря на YouTube-каналe Epic Media. В качестве режиссера и сценариста в картине дебютировал актер Никита ТарасовКухня», «Колл-центр», «Притяжение»), сообщает пресс-служба проекта.

Премьера короткометражки Никиты Тарасова «Спасибо, коучер!» состоится 20 декабря
фото: К/ф «Спасибо, коучер!»

«Спасибо, Коучер!» — это комедия о том, какие странные сюрпризы может принести стремление к личностному росту. В основу сюжета легла история домохозяйки Сони. Девушка пытается манипулировать мужем и берет консультации у тренера личностного роста Александры. Однако вскоре выясняется, что и муж Сони советуется с коучем.

«Это кино, в котором для меня важно было сказать зрителю: "Твое счастье в твоих руках!". Как только мы пасуем перед решением собственных проблем, мы лишаем себя возможности стать лучше. Переложить ответственность за свои поступки невозможно на плечи даже самого известного коуча. Когда вам обещают счастье взамен оплаты «марафона желаний», помните, что у того, кто поведет вас в светлое будущее, тоже есть кто-то, кто указывает путь. Душу лечит не «коучер», а юмор!» — рассказал Никита Тарасов.

Главные роли в ленте исполнили Анна Котова-Дерябина, Ольга Веникова и Денис Косяков. Производством картины занимался продюсерский центр Potential. Съемки фильма проходили в Москве. Продюсерами выступили главный редактор Кино-Театр.Ру и директор по развитию веб-кинотеатра Chill Жан Просянов, а также продюсеры Potential Ирина Обидова и Александра Алехина.
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