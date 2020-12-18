Премьера короткометражки Никиты Тарасова «Спасибо, коучер!» состоится 20 декабря

«Спасибо, Коучер!» — это комедия о том, какие странные сюрпризы может принести стремление к личностному росту. В основу сюжета легла история домохозяйки Сони. Девушка пытается манипулировать мужем и берет консультации у тренера личностного роста Александры. Однако вскоре выясняется, что и муж Сони советуется с коучем.
«Это кино, в котором для меня важно было сказать зрителю: "Твое счастье в твоих руках!". Как только мы пасуем перед решением собственных проблем, мы лишаем себя возможности стать лучше. Переложить ответственность за свои поступки невозможно на плечи даже самого известного коуча. Когда вам обещают счастье взамен оплаты «марафона желаний», помните, что у того, кто поведет вас в светлое будущее, тоже есть кто-то, кто указывает путь. Душу лечит не «коучер», а юмор!» — рассказал Никита Тарасов.
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