Музыкант Павел Артемьев станет «Историком»

Музыкант Павел Артемьев сыграет в сериале «Историк». В этом проекте артист впервые исполнит главную роль, сообщает пресс-служба телеканала ТВ-3, который занимается производством фильма совместно с кинокомпанией «Магнум».
фото: Пресс-служба ТВ-3
Главный герой сериала, Андрей Викторович Изворин, как и сам Павел Артемьев, очень творческий человек. Он рисует комиксы и издает их под псевдонимом Хантер, а в остальное время преподает историю в вузе и искренне любит свой предмет. Изворин применил теорию цикличности к криминалистике и пришел к выводу, что каждое нераскрытое преступление или преступление, за которое был наказан невиновный человек, неизбежно повторяется через исторический цикл, но в еще более жестоком проявлении. Однажды описанное в его комиксе правонарушение сперва делает его главным подозреваемым, а затем консультантом по раскрытию серийных убийств.
Главную женскую роль в сериале получила Мария Луговая. Режиссерское кресло занял Александр Данилов. Идея проекта принадлежит Олегу Кириченко. Планируется, что премьера «Историка» состоится в 2021 году на ТВ-3.
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