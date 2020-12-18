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Берлинале-2021 пройдет в онлайн-формате

18 декабря
2020 год

Новости кино >>
18 декабря 2020
71-й Берлинский международный кинофестиваль, который был запланирован на февраль 2021 года, пройдет в два этапа — весной и летом. Основной конкурс состоится в виртуальном формате, сообщает пресс-служба смотра.

Берлинале-2021 пройдет в онлайн-формате
фото: bz-berlin.de

Сейчас продолжается отбор фильмов для конкурса и секций фестиваля. Программа будет представлена в феврале. С 1 по 5 марта пройдут онлайн-показы, Европейский кинорынок и отраслевые мероприятия для представителей киноиндустрии, после чего международное жюри объявит имена лауреатов.

На июнь запланировано торжественное открытие в офлайн-формате. Широкой публике также покажут фильмы-победители. Сеансы состоятся как в кинотеатрах, так и на открытом воздухе.

Ранее оргкомитет смотра сообщил, что с 2021 года Берлинский международный кинофестиваль сделает актерскую номинацию гендерно-нейтральной.
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