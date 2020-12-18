Берлинале-2021 пройдет в онлайн-формате

Сейчас продолжается отбор фильмов для конкурса и секций фестиваля. Программа будет представлена в феврале. С 1 по 5 марта пройдут онлайн-показы, Европейский кинорынок и отраслевые мероприятия для представителей киноиндустрии, после чего международное жюри объявит имена лауреатов.
На июнь запланировано торжественное открытие в офлайн-формате. Широкой публике также покажут фильмы-победители. Сеансы состоятся как в кинотеатрах, так и на открытом воздухе.
Ранее оргкомитет смотра сообщил, что с 2021 года Берлинский международный кинофестиваль сделает актерскую номинацию гендерно-нейтральной.
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