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Писатель Джонатан Литтелл поставит дебютный фильм на русском языке

18 декабря
2020 год

Новости кино >>
18 декабря 2020
Писатель Джонатан Литтелл, отмеченный Гонкуровской премией за роман «Благоволительницы», снимет дебютный фильм на русском языке по собственному сценарию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кинокомпании Hype Film.

Писатель Джонатан Литтелл поставит дебютный фильм на русском языке
фото: lefigaro.fr

«Мы счастливы возможности создавать новую картину с Джонатаном, который бесспорно является признанным литературным гением нашего времени, а "Благоволительницы" — одним из важнейших произведений современности. Для нас в особенности ценно и важно, что свой дебют в игровом кино Джонатан решил сделать именно на русском языке, и что он проявляет большой интерес к нашей культуре», — отметил продюсер кинокомпании Илья Стюарт.

Подробности о сюжете пока держатся в секрете. Фильм будет создан в копродукции с французской компанией Veilleur de Nuit и немецкой Senator. Начало съемок запланировано на 2021 год.
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