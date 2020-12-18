Писатель Джонатан Литтелл поставит дебютный фильм на русском языке

Писатель Джонатан Литтелл, отмеченный Гонкуровской премией за роман «Благоволительницы», снимет дебютный фильм на русском языке по собственному сценарию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кинокомпании Hype Film.
фото: lefigaro.fr
«Мы счастливы возможности создавать новую картину с Джонатаном, который бесспорно является признанным литературным гением нашего времени, а "Благоволительницы" — одним из важнейших произведений современности. Для нас в особенности ценно и важно, что свой дебют в игровом кино Джонатан решил сделать именно на русском языке, и что он проявляет большой интерес к нашей культуре», — отметил продюсер кинокомпании Илья Стюарт.
Подробности о сюжете пока держатся в секрете. Фильм будет создан в копродукции с французской компанией Veilleur de Nuit и немецкой Senator. Начало съемок запланировано на 2021 год.
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