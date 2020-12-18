«МТС Медиа» запускает телеканалы с российским и зарубежным контентом

анонс

Агата Муцениеце и Александр Робак начали «Честный развод»

Он также выступит автором сценария.

Писатель Джонатан Литтелл поставит дебютный фильм на русском языке

18 декабря

Берлинале-2021 пройдет в онлайн-формате

В марте состоится виртуальный конкурс, а в июне — кинотеатральные показы фильмов-победителей.