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«МТС Медиа» запускает телеканалы с российским и зарубежным контентом

18 декабря
2020 год

Новости кино >>
18 декабря 2020
Компания «МТС Медиа» запустила два телеканала, транслирующих российские и зарубежные фильмы и сериалы в формате HD, сообщает пресс-служба платформы.

«МТС Медиа» запускает телеканалы с российским и зарубежным контентом
фото: Пресс-служба МТС Медиа

Каналы уже начали тестовое вещание. KinoJam1 будет посвящен исключительно отечественному кинематографу. На нем покажут «Лед», «Текст», «Экипаж», «Любовь с акцентом», «Викинг», «Новогодний переполох» и другие. На телеканале KinoJam2 будут сосредоточены популярные зарубежные сериалы и фильмы. В их числе — «Бывшая с того света», «Джуди», «Голодные игры», «Третья звезда», «Молодой Папа», «Дублинские убийства». Поставщиками контента для KinoJam1 и KinoJam2 являются киностудии «Централ Партнершип», Art Pictures, BAZELEVS, «АГЕНРИ», «Русский Репортаж», «Вольга» и «Парадиз».

«Безусловно, нашей главной задачей остается развитие и популяризация онлайн-кинотеатра «МТС ТВ», расширение библиотеки качественными тайтлами, в том числе собственного производства. Это гармонично дополняется запуском фильмовых телеканалов. Кроме того, появление собственных телеканалов, скажем так, оздоравливает конкурентные отношения на рынке», — отметил Игорь Мишин, гендиректор «МТС Медиа» и вице-президент МТС по развитию медиабизнеса.

На момент запуска телеканалы KinoJam1 и KinoJam2 будут доступны абонентам онлайн-кинотеатра «МТС ТВ», домашнего и спутникового ТВ от МТС. В дальнейшем «МТС Медиа» может привлечь и других операторов.
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персоны
Игорь Мишин
фильмы
Бывшая с того светаВикингГолодные игрыДжудиДублинские убийстваЛёдЛюбовь с акцентом (киноальманах)Молодой ПапаНовогодний переполохТекстТретья звездаЭкипаж

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