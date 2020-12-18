«МТС Медиа» запускает телеканалы с российским и зарубежным контентом

«Безусловно, нашей главной задачей остается развитие и популяризация онлайн-кинотеатра «МТС ТВ», расширение библиотеки качественными тайтлами, в том числе собственного производства. Это гармонично дополняется запуском фильмовых телеканалов. Кроме того, появление собственных телеканалов, скажем так, оздоравливает конкурентные отношения на рынке», — отметил Игорь Мишин, гендиректор «МТС Медиа» и вице-президент МТС по развитию медиабизнеса.
На момент запуска телеканалы KinoJam1 и KinoJam2 будут доступны абонентам онлайн-кинотеатра «МТС ТВ», домашнего и спутникового ТВ от МТС. В дальнейшем «МТС Медиа» может привлечь и других операторов.
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