Агата Муцениеце и Александр Робак начали «Честный развод»

анонс

Они уже начали тестовое вещание.

«МТС Медиа» запускает телеканалы с российским и зарубежным контентом

Он также выступит автором сценария.

Писатель Джонатан Литтелл поставит дебютный фильм на русском языке

18 декабря

Берлинале-2021 пройдет в онлайн-формате

В марте состоится виртуальный конкурс, а в июне — кинотеатральные показы фильмов-победителей.