Агата Муцениеце и Александр Робак начали «Честный развод»

По сюжету Гена всю жизнь старался быть опорой семьи. Ради этого он даже отказался от бурной молодости и мечты побывать на фестивале КВН в Сочи. А когда, спустя 25 лет, жена и дочь стали называть папу «скучным», мужчина понял, что самое время пуститься навстречу приключениям и осуществить мечту: наконец, побывать на фестивале КВН. Счастливый случай сводит Гену с новой знакомой — прекрасной девушкой самого легкого поведения, которая поможет ему наверстать упущенное и выступить на сцене.
Режиссером фильма стал Илья Кульнев. Помимо Муцениеце и Робака в актерский состав вошли Юлия Сулес, Анна Невская, актер и телеведущий Андрей Федорцов и блогер Андрей Борисов. Съемки проходят в Сочи на Красной Поляне, в казино и на горнолыжном курорте «Роза Хутор».
Релиз «Честного развода» запланирован на лето 2021 года.
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