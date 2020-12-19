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Netflix анонсировал семь новых сериалов

19 декабря
2020 год

Новости кино >>
19 декабря 2020
Стриминговый сервис Netflix анонсировал семь новых сериалов, которые снимут по оригинальным сценариям. Шоу будут написаны и созданы во всех регионах Великобритании, сообщает Deadline.

Netflix анонсировал семь новых сериалов
фото: Getty Images

Зрителей ожидает семисерийная экранизация дебютного романа Коста Стюарта Тертона «Семь смертей Эвелины Хардкасл» (The Seven Deaths of Evelyn Hardcastle), шоураннером которой выступит Софи Петцаль. Действие триллера развернется на территории загородного поместья, где была убита наследница рода Хардкаслов Эвелина. Один из гостей начинает поиски преступника, вновь и вновь проживая этот трагический день в телах разных свидетелей. Однако у него есть всего восемь попыток.

Британский актер Роуэн Аткинсон, наиболее известный ролью мистера Бина, сыграет в комедии «Человек против пчелы» (Man vs Bee) о мужчине, чью размеренную жизнь в шикарном особняке прерывает война с насекомым.

Сюжет проекта «Олененок» (Baby Reindeer) основан на одноименной постановке, показанной в 2019 году на фестивале искусств «Фриндж» в Эдинбурге. Сериал расскажет о болезненных отношениях главного героя в исполнении Ричарда Гэдда с его сталкером. Актер также выступит в качестве автора сценария.

Героем сериала «Наполовину злодей» (Half Bad) станет шестнадцатилетний Натан, внебрачный сын самого могущественного черного мага в мире. За ним непрестанно следят, чтобы мальчик не встретился с отцом и не получил его способности. Лента основана на трилогии Салли Грин.

Сценаристки Сара Доллард, Андреа Гибб и Коринна Фейт работают над шестисерийным хоррором «Песня кукушки» (Cuckoo Song) по роману Фрэнсис Хардиндж. Двум враждующим сестрам предстоит объединиться, чтобы спасти свою семью, убитую горем.

Экранизацией популярного цикла Джонатана Страуда «Агентство "Локвуд и компания"» (Lockwood & Co) займется Джо Корниш. Это история трех подростков, которые отлавливают призраков в Лондоне, конкурируя при этом с другими крупными компаниями. Бесстрашному трио предстоит разгадать тайну, способную изменить ход событий.

Комедийный сериал «Красная зона» (The Red Zone) посвящен футболу. Акцент будет сделан на человеческих взаимоотношениях в мире настоящих акул, интриганов и подлинных талантов.
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№ 1
Т-татьян@   19.12.2020 - 14:03
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