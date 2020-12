фото: Getty Images

Стриминговый сервис Netflix анонсировал семь новых сериалов, которые снимут по оригинальным сценариям. Шоу будут написаны и созданы во всех регионах Великобритании, сообщает Deadline Зрителей ожидает семисерийная экранизация дебютного романа Коста Стюарта Тертона «» (The Seven Deaths of Evelyn Hardcastle), шоураннером которой выступит. Действие триллера развернется на территории загородного поместья, где была убита наследница рода Хардкаслов Эвелина. Один из гостей начинает поиски преступника, вновь и вновь проживая этот трагический день в телах разных свидетелей. Однако у него есть всего восемь попыток.Британский актер Роуэн Аткинсон , наиболее известный ролью мистера Бина , сыграет в комедии «» (Man vs Bee) о мужчине, чью размеренную жизнь в шикарном особняке прерывает война с насекомым.Сюжет проекта «» (Baby Reindeer) основан на одноименной постановке, показанной в 2019 году на фестивале искусств «Фриндж» в Эдинбурге. Сериал расскажет о болезненных отношениях главного героя в исполнениис его сталкером. Актер также выступит в качестве автора сценария.Героем сериала «» (Half Bad) станет шестнадцатилетний Натан, внебрачный сын самого могущественного черного мага в мире. За ним непрестанно следят, чтобы мальчик не встретился с отцом и не получил его способности. Лента основана на трилогии Салли Грин.Сценаристкиработают над шестисерийным хоррором «» (Cuckoo Song) по роману Фрэнсис Хардиндж. Двум враждующим сестрам предстоит объединиться, чтобы спасти свою семью, убитую горем.Экранизацией популярного цикла Джонатана Страуда «» (Lockwood & Co) займется Джо Корниш . Это история трех подростков, которые отлавливают призраков в Лондоне, конкурируя при этом с другими крупными компаниями. Бесстрашному трио предстоит разгадать тайну, способную изменить ход событий.Комедийный сериал «» (The Red Zone) посвящен футболу. Акцент будет сделан на человеческих взаимоотношениях в мире настоящих акул, интриганов и подлинных талантов.