Международные рынки контента MIPTV и MIPCOM объявили планы на 2021 год

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Компания Reed MIDEM, организатор крупнейших выставок аудиовизуального контента, анонсировала планы на 2021 год для своих флагманских международных рынков. MIPTV пройдет онлайн, а MIPCOM — в гибридном формате. Об этом сообщает пресс-служба компании «Экспоконтент», которая является официальным представителем MIPTV и MIPCOM в России, Украине и странах СНГ.58-й телевизионный рынок MIPTV, а также специальные программы MIPDoc и MIPFormats пройдут полностью онлайн с 12 по 16 апреля. На виртуальной платформе появятся усовершенствованные инструменты для проведения деловых встреч один на один. Подробности работы будут объявлены в ближайшие недели. Такой формат был выбран из-за пандемии. Однако, если к началу 2021 года условия значительно улучшатся, Reed MIDEM рассмотрит возможность гибридного мероприятия в Каннах в дополнение к цифровому MIPTV.Первыми очными международными мероприятиями для телеиндустрии с 2019 года станут 37-й международный рынок развлекательного контента MIPCOM, который состоится в Каннах с 11 по 14 октября 2021 года во Дворце фестивалей, а также рынок детского контента MIPJunior, запланированный на 9 и 10 октября. Программа MIPCOM и часть переговоров также пройдут онлайн на цифровой платформе рынка.», — пояснила, гендиректор компании «Экспоконтент».