Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Международные рынки контента MIPTV и MIPCOM объявили планы на 2021 год

19 декабря
2020 год

Новости кино >>
19 декабря 2020
Компания Reed MIDEM, организатор крупнейших выставок аудиовизуального контента, анонсировала планы на 2021 год для своих флагманских международных рынков. MIPTV пройдет онлайн, а MIPCOM — в гибридном формате. Об этом сообщает пресс-служба компании «Экспоконтент», которая является официальным представителем MIPTV и MIPCOM в России, Украине и странах СНГ.

Международные рынки контента MIPTV и MIPCOM объявили планы на 2021 год
фото: miptv.com

58-й телевизионный рынок MIPTV, а также специальные программы MIPDoc и MIPFormats пройдут полностью онлайн с 12 по 16 апреля. На виртуальной платформе появятся усовершенствованные инструменты для проведения деловых встреч один на один. Подробности работы будут объявлены в ближайшие недели. Такой формат был выбран из-за пандемии. Однако, если к началу 2021 года условия значительно улучшатся, Reed MIDEM рассмотрит возможность гибридного мероприятия в Каннах в дополнение к цифровому MIPTV.

Первыми очными международными мероприятиями для телеиндустрии с 2019 года станут 37-й международный рынок развлекательного контента MIPCOM, который состоится в Каннах с 11 по 14 октября 2021 года во Дворце фестивалей, а также рынок детского контента MIPJunior, запланированный на 9 и 10 октября. Программа MIPCOM и часть переговоров также пройдут онлайн на цифровой платформе рынка.

«Ивент-индустрия, как и кинотеатры, оказалась среди наиболее пострадавших во время пандемии секторов. Организаторы и участники мероприятий довольно быстро и успешно адаптировались к цифровизации бизнес-процессов, но “живая” часть рынков по-прежнему необходима мировому медиа сообществу, чтобы ощущать себя частью этого сообщества, обмениваться опытом и по максимуму использовать спонтанные знакомства и возможности, которые могут ждать тебя за углом или в очереди за кофе на таком мероприятии. Возвращение к такому формату уже весной — слишком оптимистичный сценарий, поэтому проведение очного события планируется на осень», — пояснила Александра Модестова, гендиректор компании «Экспоконтент».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Скорбим

Александр Самойлович Массарский
18 декабря ушёл из жизни каскадер Александр Самойлович Массарский.
Юрий Тузов
15 декабря ушёл из жизни актёр Юрий Тузов.

День рождения >>

Павел Баршак
Анастасия Вертинская
Галина Волчек
Николай Граббе
Мадлен Джабраилова
Евгения Дмитриева
Анна Леванова
Валентина Литвинова
Андрей Петров
Надежда Смирнова
Дженнифер Билз
Беатрис Даль
Джейк Джилленхол
Скотт Коэн
Алисса Милано
Кристи Суонсон
Тиль Швайгер
все родившиеся 19 декабря >>

Афиша кино >>

Обратная связь
комедия
Россия, 2020
Звонок. Последняя глава
триллер, фильм ужасов, экранизация
Япония, 2019
Реальные пацаны против зомби
комедия
Россия, 2020
Сентенция
драма
Россия, 2020
Брешь
боевик, научная фантастика
Канада, 2020
Проклятие Лауры: Завещание
триллер, фильм ужасов
США, 2020
Самый новый год!
комедия
Россия, 2020
Про Лёлю и Миньку
детский фильм, семейное кино
Россия, 2020
На твоей волне
драма, мелодрама, фэнтези
Япония, 2019
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен