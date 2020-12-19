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Третий сезон «Бывших» стартует 21 января на START

19 декабря
2020 год

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19 декабря 2020
Третий сезон сериала «Бывшие» с Любовью Аксеновой и Денисом Шведовым начнется 21 января на START. К актерскому составу проекта присоединилась певица Полина Гагарина, а режиссерское кресло вновь занял Иван Китаев, сообщает пресс-служба сервиса.

Третий сезон «Бывших» стартует 21 января на START
фото: Пресс-служба видеосервиса START

Главная героиня Яна (Любовь Аксенова) — дочь влиятельного отца, которая безрассудно тратит его деньги в компании золотой молодежи. Но роскошной жизни приходит конец, когда семья узнает о ее зависимости. Девушку отправляют в клинику, где героиня знакомится с психологом-консультантом Ильей (Денис Шведов), который сам из «бывших». Позже Яна, чтобы спасти отца, выходит замуж за эксцентричного и жестокого бизнесмена из Кемерово (Анатолий Журавлев). Илья же пытается выбраться из состояния, к которому его привело окончательное расставание с Яной, и находит новую работу благодаря необычной клиентке — писательнице Елене (Полина Гагарина) с миллионами подписчиков.

«В вокальной деятельности я монополист и главный босс. Стараюсь контролировать монтаж своих клипов, отвечаю за песни, сведение звука, вникаю во все. Здесь я была подневольным человеком, понимала, что со стороны видно лучше и что я могу ошибаться, поэтому полностью доверяла режиссеру. — рассказывает Полина Гагарина. — На площадке была очень спокойная обстановка. Шел рабочий процесс, никто не сокрушался, что мы что-то не успели. Мне бы хотелось, чтобы режиссер давал мне больше обратной связи, ругал меня. Наверно, я привыкла, что в Школе-студии МХАТ нас редко хвалили. Первая сцена с поцелуем далась непросто. Мы познакомились с Денисом Шведовым буквально за день до этого, а уже на следующий день нужно было целоваться. Я по своей натуре человек скромный и мне было неловко. Нужно было переступить через себя и обозначить границы, что на съемке я не Полина Гагарина, а писательница Лена».

Третий сезон «Бывших» стартует 21 января на START
фото: Пресс-служба видеосервиса START

«Это уже третий сезон, мы думали: чем же будем удивлять зрителя? Сценарий полностью снял эти вопросы: он написан как надо. По сюжету, у нас с Полиной Гагариной была сцена секса была в машине. Как всегда, максимально неудобное, не провоцирующее никаких сексуальных желаний место — Садовое кольцо. Мы едем в машине, останавливаемся на пешеходном переходе, рядом люди, гул машин. Несмотря на то, что это был большой джип, места все равно было мало. Мы оба делали вид, что получаем невероятное удовольствие от процесса, хотя было очень неудобно», — вспоминает Денис Шведов.
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