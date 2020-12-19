Сергей Гармаш и Светлана Ходченкова снова оказались втянуты в мистические истории

В первых эпизодах следователь СК Глеб Точилин и сотрудник института мозга Юлия Дёмина столкнутся с Малышевым, который на приеме у психотерапевта Сабуровой расскажет о своих видениях. Ему являются образы, как он убивает некую женщину, которая уже мертва, а потом и саму Сабурову. Далее Глеб и Юлия познакомятся с Ритой. У женщины часто случаются нервные срывы из-за паранойи по поводу того, что ее дочери что-то угрожает. В заключительной части сезона Точилину придется вернуться на 12 лет назад и вспомнить уголовное дело, которое он тогда расследовал. А причиной этого возвращения станет учитель Нефедов, на чьей руке будет загадочная татуировка с семью датами.
«Я стоял у самых истоков проекта, поскольку давно знаком с генеральным продюсером НТВ Тимуром Вайнштейном и автором сценария Олегом Антоновым – с ним мы учились на параллельных курсах в школе-студии МХАТ. — делится Сергей Гармаш. — Первый сезон был интересным со многих сторон: это и истории, которые сложились, и актерская команда, и съемочная группа. Если исключить «Каменскую», то это второй телевизионный проект в моей жизни, когда я действительно ждал следующий сезон. Я рад замечательному партнерству со Светланой Ходченковой, мы с ней впервые встретились в этом проекте, и у наших героев достаточно небанальная история взаимоотношений. Но в этой истории есть веский и убедительный вектор в третий сезон».
фото: Пресс-служба НТВ
«Думаю, зрителям будет интересно наблюдать за тем, как два человека, работая вместе, пытаются оставаться любящими людьми и при этом выполнять какие-то общие рабочие дела. Расследования должны развиваться на фоне какого-то основного события, а у нас это – личные отношения главных героев: они ссорятся, мирятся, любят друг друга и пытаются найти компромисс. Поэтому новый сезон будет интересен со всех точек зрения», — рассказывает Светлана Ходченкова.
Продолжение детектива «По ту сторону смерти» выйдет на телеканале НТВ в 2021 году.
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