Фрэнсис Макдорманд сыграет в экранизации романа «Женщины говорят»

фото: deadline.com

Обладательница «Оскара» Фрэнсис Макдорманд сыграет в одноименной экранизации романа Мириам Тэйвс «» (Women Talking), сообщает Deadline Книга рассказывает о группе женщин, которые живут в изолированной религиозной колонии. Подвергаясь насилию со стороны местных мужчин, они пытаются примириться с этим с помощью веры. Роман Мириам Тэйвс, опубликованный в 2018-м, был назван книгой года по версии The New York Times, The Washington Post, Publishers Weekly.В качестве режиссера и автора сценария выступит Сара Полли (« Любит / не любит », « Вдали от нее »). Производством проекта занимается студия MGM. Информация о старте съемок пока не сообщается.