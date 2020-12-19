Фрэнсис Макдорманд сыграет в экранизации романа «Женщины говорят»

Обладательница «Оскара» Фрэнсис Макдорманд сыграет в одноименной экранизации романа Мириам Тэйвс «Женщины говорят» (Women Talking), сообщает Deadline.
фото: deadline.com
Книга рассказывает о группе женщин, которые живут в изолированной религиозной колонии. Подвергаясь насилию со стороны местных мужчин, они пытаются примириться с этим с помощью веры. Роман Мириам Тэйвс, опубликованный в 2018-м, был назван книгой года по версии The New York Times, The Washington Post, Publishers Weekly.
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