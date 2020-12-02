Елена Радевич и Артём Алексеев сыграют в «Честную игру»

По сюжету Стефа Полозова разрывается между долгом и счастьем. Она давно замужем, но это необычный брак – в нём никогда не было любви: их с Ярославом свели особые обстоятельства – много лет все свои нежные чувства Стефа отдавала двойняшкам Нине и Артёму, но встреча с Игорем перевернула её жизнь. А внезапная гибель матери становится для героини началом сложного пути к себе и переосмыслению прошлого, настоящего и будущего.
Режиссёр сериала Андрей Иванов отмечает, что мелодрама – жанр очень непростой, ведь в нём легко «свалиться в лишние слезы и меланхолию». Поэтому команда тщательно проработала образы героев, чтобы они были близки зрителям.
фото: пресс-служба телеканала «Украина»
«В нашей картине мы постарались сделать характеры главных героев жизненными, достоверными. Такие события могут произойти с нашими соседями по лестничной площадке. Только такой подход определяет точность лирического рассказа. Всегда любопытно наблюдать за актёрской трансформацией, когда вроде непохожие актёры на съёмочной площадке становятся семьёй в буквальном смысле слова. Они похожи не только по сценарной задаче, но и обретают физическую оболочку. Это не только магия кино, но и мастерство актёров», – рассказывает Иванов.
Режиссер говорит, что наряду с уже признанными артистами, в «Честной игре» задействованы и молодые актёры, у которых ещё всё впереди.
фото: пресс-служба телеканала «Украина»
«Они с жадностью впитывают уроки и советы своих старших товарищей, и я с особым удовольствием хочу отметить, что более опытные партнёры берут их под свою опеку. Это очень хорошая и правильная тактика. Такой подход к работе приносит свой заслуженный плод», – комментирует режиссёр.
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