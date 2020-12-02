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Оператор «Сестрёнки» Михаил Агранович признан лучшим среди коллег

2 декабря
2020 год

Новости кино >>
2 декабря 2020
В театре «Русская песня» 1 декабря состоялась ХVI церемония вручения Премии кинооператорского искусства «Белый квадрат». Впервые в истории премии мероприятие прошло в смешанном формате. Учитывая сложную эпидемиологическую обстановку, гостям была обеспечена максимальная безопасность. В зале присутствовали только журналисты, номинанты и члены жюри. Для всех остальных в прямом эфире была доступна онлайн-трансляция на портале Культура.рф, уточняет пресс-служба премии.

Оператор «Сестрёнки» Михаил Агранович признан лучшим среди коллег
фото: пресс-служба премии

Получая из рук члена жюри Марии Соловьёвой приз за лучшую операторскую работу в полнометражном игровом фильме 2019 года, оператор картины «Сестрёнка» Михаил Агранович поделился: «Самое сильное впечатление от этой картины было после первого показа публике. Большой зал, полный народа. И после фильма я увидел эти лица – заплаканные, счастливые лица. Это было потрясение, потому что я давно, честно говоря, не видел такого зрителя после просмотра картины. Я думал, что этого уже никогда не будет».

Вместе с Аграновичем на награду претендовали Роман ВасьяновОдесса»), Ксения СередаДылда»), Александр СимоновГрех»), Юрий ШайгардановФранцуз») и Максим ОсадчийДевятая»).

Оператор «Сестрёнки» Михаил Агранович признан лучшим среди коллег
фото: пресс-служба премии

Продюсер Наталья Мокрицкая вручила премию «За вклад в операторское искусство» имени Сергея Урусевского Вадиму Алисову. Она также анонсировала появление со следующего года новой номинации, учреждённой «Москино» в рамках премии. Новый приз достанется лучшему молодому оператору короткометражного фильма, где одним одним из действующих лиц будет Москва.

Приз в номинации «Операторское признание» присуждён Йохану Хельстену – шведскому кинооператору и изобретателю Easyrig – системы для разгрузки и стабилизации при работе с ручной камерой.
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персоны
Михаил АграновичВадим АлисовРоман ВасьяновНаталья МокрицкаяМаксим Осадчий-КорытковскийКсения СередаАлександр Симонов (III)Мария СоловьеваСергей УрусевскийЮрий Шайгарданов
фильмы
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